В Красноярском крае задержан парень, готовивший нападение на школу

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В Красноярском крае силовики смогли вовремя предотвратить ЧП и задержать парня, готовившего нападение на школу. Об этом в интервью ТАСС заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Бастрыкин был краток и подробностей не раскрывал, сообщив лишь то, что молодой человек хотел совершить нечто подобное тому, что несколько дней назад произошло в Перми. Но сотрудники правоохранительных органов вовремя распознали готовящуюся угрозу и смогли задержать жителя края.

Напомним, что 20 сентября произошла страшная трагедия – студент первого курса Пермского университета проник в один из корпусов и открыл стрельбу. 6 человек погибли, еще 40 пострадали. Заведено уголовное дело.