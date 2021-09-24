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Происшествия24 сентября 2021 7:32

В Красноярском крае задержан парень, готовивший нападение на школу

Силовики смогли вовремя предотвратить ЧП
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае силовики смогли вовремя предотвратить ЧП и задержать парня, готовившего нападение на школу. Об этом в интервью ТАСС заявил глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Бастрыкин был краток и подробностей не раскрывал, сообщив лишь то, что молодой человек хотел совершить нечто подобное тому, что несколько дней назад произошло в Перми. Но сотрудники правоохранительных органов вовремя распознали готовящуюся угрозу и смогли задержать жителя края.

Напомним, что 20 сентября произошла страшная трагедия – студент первого курса Пермского университета проник в один из корпусов и открыл стрельбу. 6 человек погибли, еще 40 пострадали. Заведено уголовное дело.