В Красноярске на Площади Мира устанавливают ёлку для съемок новогоднего фильма

Фото: "Енисей кино"

В Красноярске вовсю готовятся к съемкам заставки к популярному фильму «Ёлки», которые пройдут вечером 25 сентября. На Площади Мира уже устанавливают каркас для искусственной ёлки. Фотографии работ опубликовал паблик «Енисей кино».

В первый раз город промелькнул ярко иллюминированным проспектом Мира в 2010 году, по которому в такси ехала Вера Брежнева. На сей раз съемочная группа решила поставить перед камерой жителей Красноярска.

Всем, кому одобрили заявку на участие в съемках, готовьте реквизит: зимнюю одежду и новогодние атрибуты – например, бенгальские огни, дедморозовские колпаки на голову, мишуру с серпантином. Координаты места встречи – 25 сентября в 19 часов перед большим концертным залом.