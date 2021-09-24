Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 сентября 2021 8:42

В Красноярске на Площади Мира устанавливают ёлку для съемок новогоднего фильма

Съемка заставки к фильму «Ёлки» пройдет вечером 25 сентября у БКЗ
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: "Енисей кино"

Фото: "Енисей кино"

В Красноярске вовсю готовятся к съемкам заставки к популярному фильму «Ёлки», которые пройдут вечером 25 сентября. На Площади Мира уже устанавливают каркас для искусственной ёлки. Фотографии работ опубликовал паблик «Енисей кино».

В первый раз город промелькнул ярко иллюминированным проспектом Мира в 2010 году, по которому в такси ехала Вера Брежнева. На сей раз съемочная группа решила поставить перед камерой жителей Красноярска.

Всем, кому одобрили заявку на участие в съемках, готовьте реквизит: зимнюю одежду и новогодние атрибуты – например, бенгальские огни, дедморозовские колпаки на голову, мишуру с серпантином. Координаты места встречи – 25 сентября в 19 часов перед большим концертным залом.