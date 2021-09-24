Последние новости Красноярска на 23 сентября 2021: задержание скинхедов, процент заболевших ковидом после вакцинации и итоги выборов в Законодательное Собрание Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 23 сентября 2021.

В Красноярске задержали группу скинхедов, нападавших на неформалов и выходцев из Средней Азии

В Красноярске бойцы спецподразделения задержали группу скинхедов, которые ранее отметились нападениями на неформалов, бездомных и иностранцев. Особую идеологическую ненависть у них вызывали выходцы из Средней Азии, гастарбайтеры или те, кто давно живет в городе. (подробнее)

Они есть, но их мало: красноярские ученые назвали процент заболевших COVID-19 после вакцинации

Примерно в течение полугода многие красноярцы часто задают вопросы, почему ковидом болеют те, кто вакцинировался. Да, медики не скрывают, что такие случаи фиксируются. Но если смотреть общую статистику, получившие прививку болеют меньше и легче. (подробнее)

Красноярский избирком подвел итоги выборов в Законодательное Собрание края

Накануне, 22 сентября, Избирательная комиссия Красноярского края признала выборы депутатов регионального парламента состоявшимися. Всего в голосовании приняли участие 844 672 человек, что составляет 40,80%. (подробнее)

В Красноярске из-за коммунальной аварии без воды остался микрорайон «Тихие зори»

В Красноярске из-за коммунальной аварии без воды остался микрорайон «Тихие зори» - тот самый, где находятся многоэтажки с самым большим количеством квартир. По сообщению компании СГК, водоснабжение отключено на Лесников, 25, 27 и 27/1. (подробнее)

В Красноярске разработали правила дорожного движения для самокатов

Этим летом улицы Красноярска заполонили электросамокаты. Предприниматели, которые занимаются прокатом техники, выставляют ее на улицах, площадях, возле автобусных остановок. (подробнее)