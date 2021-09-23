В Красноярске задержали группу скинхедов, нападавших на неформалов и выходцев из Средней Азии

В Красноярске задержали группу скинхедов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Красноярске бойцы спецподразделения задержали группу скинхедов, которые ранее отметились нападениями на неформалов, бездомных и иностранных граждан. Особую идеологическую ненависть у них вызывали выходцы из Средней Азии, гастарбайтеры или те, кто давно живет в городе.

Задержание проводилось одновременно по всем установленным адресам, где живут подозреваемые. Такая практика всегда применяется для того, чтобы они не смогли предупредить друг друга и сбежать.

При обыске найдено холодное оружие и запрещенная литература

Брали ночью, когда члены группировки спали – так они не отказывали сопротивления. Правда, некоторые, опомнившись, шли в отказ. Но у силовиков на них уже собрана информация, достаточная для возбуждения уголовных дел. К тому же в ходе обысков у националистов нашли холодное оружие, запрещенную литературу и символику, аэрозольные пистолеты «Удар», их которых можно было стрелять «сигналом охотника», биты.

Аэрозольный пистолет, который использовался для расправы

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, вышли на след скинхедов сотрудники регионального управления ФСБ. Организатор – 19-летний житель краевого центра, напитавшийся идеологией экстремизма, собрал единомышленников, возраст которых от 18 до 22 лет. На данный момент установлены личности шестерых членов группировки, работа по выявлению остальных ведется. Всего их около десяти.

"Боевой" арсенал

У скинхедов были свои правила и у каждого – свои роли. Известно, что в июне, затем в июле 2021 года они сообща избили двух человек, одному 16 лет, второму 18. Мотивы ненависти – пострадавшие принадлежали к другой социальной группе. В августе напали на 17-летнего представителя неславянской национальности.

Следком завел два уголовных дела по статьям «Создание экстремистского сообщества для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности и руководство таким экстремистским сообществом» и «Участие в экстремистском сообществе».

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