В Красноярске из-за коммунальной аварии без воды остался микрорайон «Тихие зори» Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске из-за коммунальной аварии без воды остался микрорайон «Тихие зори» - тот самый, где находятся многоэтажки с самым большим количеством квартир. По сообщению компании СГК, водоснабжение отключено на Лесников, 25, 27 и 27/1.

Авария произошла на канализационно-насосной станции. На период аварийно-восстановительных работ пришлось отключить воду, чтобы не допустить подтопления канализационными стоками подвалов. Что стало причиной аварии? Да, именно засоры канализации. Их скопилось столько, что оборудование попросту не выдержало. О таких проблемах коммунальщики буквально кричат, указывая на низкую культуру проживания некоторых безответственных граждан. А ведь в новостройках микрорайона, повторяем, тысячи квартир.

На то время, пока нет питьевой воды, организован ее подвоз. Накануне, в первый день отключения, специстерны стояли с 9 утра до 24 часов. Сегодня они также подвезли воду.