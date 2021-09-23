В Красноярске разработали правила дорожного движения для самокатов

В Красноярске разработали ПДД для самокатов Фото: Мария ЛЕНЦ

Этим летом улицы Красноярска заполонили электросамокаты. Предприниматели, которые занимаются прокатом техники, выставляют ее на улицах, площадях, возле автобусных остановок. По информации мэрии – в городе более 1600 таких арендованных самокатов. Беда в том, что многие попросту не умеют ими пользоваться так, чтобы не доставлять проблем другим. Сбивают пешеходов, нарушают ПДД, падают и травмируются сами. Горожане недовольны.

По поручению главы города Сергея Еремина были разработаны правила использования самокатов. Участие в этом принимали и представители ГИБДД, и предприниматели-прокатчики. Правила регламентируют парковку самокатов, ограничение скорости передвижения в определенных местах. Так,

- не более 20 километров в час разрешено кататься на самокате на Ярыгинской набережной, острове Татышев, в парках и скверах. А также с 17:00 до 23:00 часов в центральной части города, на территории в границах улиц Робеспьера, Республики, Коммунистическая и других, включая площадь Мира.

- 15 километров в час – максимальная скорость на тротуарах проспекта Мира и Виноградовском мосту.

Запрещено теперь пристегивать самокаты к дорожным знакам, светофорам, опорам освещения и связи, уличной мебели.

В этом году сезон самокатов заканчивается, но в следующем разработку правил обещают продолжить.