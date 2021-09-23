Они есть, но их мало: красноярские ученые назвали процент заболевших COVID-19 после вакцинации

Красноярские ученые назвали процент заболевших COVID-19 после вакцинации Фото: Мария ЛЕНЦ

Примерно в течение полугода многие красноярцы часто задают вопросы, почему ковидом болеют те, кто вакцинировался. Да, медики не скрывают, что такие случаи фиксируются. Но если смотреть общую статистику, получившие прививку болеют меньше и легче. Подробно наблюдение занимались ученые Красноярского государственного медицинского университета. Исследование проводилось на основе федерального регистра лиц, заболевших и вакцинированных от COVID-19, после вакцинации (вакцинированные лица) и заболевших COVID-19 позже 42 дня после постановки первого компонента вакцины (имунизированные лица), в период от начала пандемии и до 30 июля этого года.

И вот какие результаты получились по госпитализации заболевших COVID-19:

- невакцинированные – 30,0%

- вакцинированные – 18,3%

- иммунизированные – 17,7%.

Тяжесть течения COVID-19, (тяжёлое и крайне тяжелое течение), включая перевод в отделение реанимации интенсивной терапии и необходимости проведения ИВЛ:

- невакцинированные – 4,2%

- вакцинированные – 2,1%

- иммунизированные – 1,9 %.

По этим показателям видно, как снижается риск заболевания ковидом и последующих тяжелых последствий у тех, что решил обезопасить себя и поддержать формирование коллективного иммунитета.

- Учитывая, к сожалению, сохраняющийся у многих скепсис в отношении вакцинации от COVID-19, а также, зачастую стихийное распространение недостоверной информации, нами было инициировано данное исследование. Полученные результаты не вызывают сомнений, так как они основаны на данных реальной клинической практики, - рассказал Павел Шестерня проректор по научной работе КрасГМУ.

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