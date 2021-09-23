Красноярский избирком подвел итоги выборов в Законодательное Собрание края Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне, 22 сентября, Избирательная комиссия Красноярского края признала выборы депутатов регионального парламента состоявшимися. Всего в голосовании приняли участие 844 672 человек, что составляет 40,80%.

Из 9 зарегистрированных краевых списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями, пятипроцентный барьер прошли 5. Соответственно, и депутатские мандаты распределяются между депутатами, выдвинутыми этими партиями, согласно порядку очередности в списках.

На данный момент список распределения депутатских мандатов выглядит так:

«Единая Россия» -31,69 %- 11 депутатских мандатов:

Усс Александр Викторович

Свиридов Дмитрий Викторович

Еремин Сергей Васильевич

Оськина Вера Егоровна

Игнатенко Андрей Леонидович

Зяблов Сергей Филиппович

Швыткин Юрий Николаевич

Кардашов Виктор Иванович

Додатко Алексей Игоревич

Пестряков Александр Александрович

Семенов Валерий Владимирович.

КПРФ – 21,77% - 7 депутатских мандатов:

Новак Андрей Петрович

Бойченко Александр Владимирович

Метцлер Андрей Владимирович

Исаев Валерий Андреевич

Ратахин Александр Анатольевич

Вахтель Владимир Генрихович

Золотухин Максим Анатольевич.

ЛДПР – 14,70 % - 4 депутатских мандата:

Жириновский Владимир Вольфович

Натаров Сергей Васильевич

Глисков Александр Александрович

Бойков Алексей Петрович

«Новые люди» - 7,96% - 2 депутатских мандата:

Терехов Денис Эдуардович

Гореленков Евгений Сергеевич.

«Справедливая Россия - Патриоты - за правду» - 7,10% - 1 мандат депутат:

Маркерт Максим Андреевич.

«Зелёные» - 5,11% - 1 мандат депутата:

Шахматов Сергей Александрович.

После определения результатов выборов краевой избирком направит извещение об этом зарегистрированным избранным кандидатам. Они обязаны в пятидневный срок после получения извещения представить в комиссию копии документов об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Законодательного Собрания.

Если избранный кандидат напишет отказ от получения депутатского мандата, последний считается вакантным и передается другому зарегистрированному кандидату из того же краевого списка кандидатов. Так, из списка «Единой России» уже сейчас видно, что от депутатских мандатов откажутся губернатор края Александр Усс и глава Красноярска Сергей Еремин, а также Юрий Швыткин, который выиграл выборы в Государственную Думу.

По завершении всех, предусмотренных избирательным законодательством процедур, Избирательная комиссия края вручит избранным депутатам Законодательного Собрания края соответствующие удостоверения.