Последние новости Красноярска на 15 сентября 2021: гибель туристки на Кавказе, открытие рулежной дорожки в аэропорту и падении крана на автомобиль
Фото: Мария ЛЕНЦ
«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 15 сентября 2021.
На Кавказе при сходе ледника Алибек погибла туристка из Красноярска
14 сентября в Карачаево-Черкесии произошел сход ледника Алибек в районе поселка Домбай на высоте 2200 метров. В этот момент там находились 6 туристов, среди которых были две жительницы Красноярска. Одна из них погибла, вторая получила травмы. (подробнее)
Пропускная способность аэропорта Красноярска увеличена в два раза
15 сентября в аэропорту Красноярска завершилась модернизация магистральной рулежной дорожки. Благодаря этому пропускная способность красноярской воздушной гавани увеличилась в два раза. (подробнее)
Жительница Красноярска скончалась в больнице после выписки и курса реабилитации
Красноярка скончалась после лечения и курса реабилитации в одной из городских больниц. Сообщается, что женщина лечилась с мая 2021 года. Когда пациентке стало лучше, ее выписали с рекомендациями о наблюдении и прохождении курса реабилитации, однако фактического направления для лечения не дали. (подробнее)
В Красноярске задержали двух вербовщиков террористической организации
Сотрудники ФСБ задержали в Красноярске двух сторонников террористической организации. Подозреваемых отправили под стражу. Сейчас в их отношении проводятся следственные действия. (подробнее)
В Красноярске стрела автокрана упала на автомобиль, в котором находилась женщина
В Советском районе Красноярска стрела автокрана упала на припаркованный автомобиль с женщиной внутри. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, инцидент произошел 15 сентября на Северном шоссе, 10. В полиции рассказали, что женщина осталась жива, но пострадала, и сейчас с ней работают медики. (подробнее)