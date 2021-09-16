Последние новости Красноярска на 15 сентября 2021: гибель туристки на Кавказе, открытие рулежной дорожки в аэропорту и падении крана на автомобиль Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 15 сентября 2021.

На Кавказе при сходе ледника Алибек погибла туристка из Красноярска

14 сентября в Карачаево-Черкесии произошел сход ледника Алибек в районе поселка Домбай на высоте 2200 метров. В этот момент там находились 6 туристов, среди которых были две жительницы Красноярска. Одна из них погибла, вторая получила травмы. (подробнее)

Пропускная способность аэропорта Красноярска увеличена в два раза

15 сентября в аэропорту Красноярска завершилась модернизация магистральной рулежной дорожки. Благодаря этому пропускная способность красноярской воздушной гавани увеличилась в два раза. (подробнее)

Жительница Красноярска скончалась в больнице после выписки и курса реабилитации

Красноярка скончалась после лечения и курса реабилитации в одной из городских больниц. Сообщается, что женщина лечилась с мая 2021 года. Когда пациентке стало лучше, ее выписали с рекомендациями о наблюдении и прохождении курса реабилитации, однако фактического направления для лечения не дали. (подробнее)

В Красноярске задержали двух вербовщиков террористической организации

Сотрудники ФСБ задержали в Красноярске двух сторонников террористической организации. Подозреваемых отправили под стражу. Сейчас в их отношении проводятся следственные действия. (подробнее)

В Красноярске стрела автокрана упала на автомобиль, в котором находилась женщина

В Советском районе Красноярска стрела автокрана упала на припаркованный автомобиль с женщиной внутри. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, инцидент произошел 15 сентября на Северном шоссе, 10. В полиции рассказали, что женщина осталась жива, но пострадала, и сейчас с ней работают медики. (подробнее)