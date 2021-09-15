Жительница Красноярска скончалась в больнице после выписки и курса реабилитации Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярка скончалась после лечения и курса реабилитации в одной из городских больниц. Сообщается, что женщина лечилась с мая 2021 года. Когда пациентке стало лучше, ее выписали с рекомендациями о наблюдении и прохождении курса реабилитации, однако фактического направления для лечения не дали, передает СК по Красноярскому раю и Хакасии.

В августе состояние красноярки ухудшилось. Женщину вновь госпитализировали, но спасти жизнь не удалось. Она скончалась в больнице через некоторое время.

- В настоящее время выполняются проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба краевого следкома.