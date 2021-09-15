Пропускная способность аэропорта Красноярска увеличена в два раза Фото: Мария ЛЕНЦ

15 сентября в аэропорту Красноярска завершилась модернизация магистральной рулежной дорожки. Благодаря этому пропускная способность красноярской воздушной гавани увеличилась в два раза. В честь этого события по новой полосе аэропорта проехал самолет Boeing 747-400. При этом в мае 2021 года в аэропорту был открыт хаб «Аэрофлота». Об этом сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.

Длина новой МРД составляет почти 2,7 километра. Кроме того, торцы ВПП соединили с рулежной дорожкой. Это значит, что примыканий стало три, что и позволило увеличить пропускную способность аэропорта.

- Открытие МРД – это историческое событие для всего региона, ведь теперь количество взлетно-посадочных операций увеличится вдвое. Так, вместо 12 рейсов аэропорт сможет принимать до 24 рейсов в час,– каждые 3 минуты в аэропорту Красноярск будут совершаться взлеты и посадки, - рассказал гендиректор аэропорта Андрей Метцлер.

Для обработки самолетов противообледенительной жидкостью построена спецплощадка, чтобы воздушные судна не мешали друг другу. А для сбора жидкости возведено подземное бетонное хранилище с двумя резервуарами. Также для освещения объекта установлены проекторные мачты и автосигнальное оборудование для руления в ночное время.

Напомним, что реконструкция магистральной рулежной дорожки была анонсирована в 2018 году после встречи губернатора Красноярского края Александра Усса и президента России Владимира Путина.