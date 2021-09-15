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Происшествия15 сентября 2021 5:29

На Кавказе при сходе ледника Алибек погибла туристка из Красноярска

Еще одна красноярская туристка получила травмы
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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На Кавказе при сходе ледника Алибек погибла туристка из Красноярска. Фото: МЧС по Карачаево-Черкесской Республике

На Кавказе при сходе ледника Алибек погибла туристка из Красноярска. Фото: МЧС по Карачаево-Черкесской Республике

14 сентября в Карачаево-Черкесии произошел сход ледника Алибек в районе поселка Домбай на высоте 2200 метров. В этот момент там находились 6 туристов, среди которых были две жительницы Красноярска. Одна из них погибла, вторая получила травмы, сообщает «Проспект Мира».

- В 15:11 в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по КЧР поступила информация, что в результате обрушения части ледника Алибек в районе поселка Домбай на высоте 2200 метров пострадала группа туристов из шести человек из городов Москвы, Нижнего Новгорода, а также Красноярского края, - передают в пресс-службе МЧС по КРЧ.

Погибшей оказалась 47-летняя красноярка, пострадавшей 41-летняя женщина. Еще одна туристка 27 лет погибла.

Сообщается, что женщины подошли к леднику, чтобы сделать фото, несмотря на то, что гид отговаривал туристок. Когда они возвращались, ледник обрушился и задел женщин. Красноярка погибла на месте.

Как сообщает МЧС по Карачаево-Черкесии, пострадавшую красноярку транспортировали и передали врачам. Тела погибших туристок переданы правоохранителям. Следственный комитет по республике начал проверку:

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в ведомстве.

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