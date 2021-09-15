В Красноярске задержали двух вербовщиков террористической организации Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудники ФСБ задержали в Красноярске двух сторонников террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» *. В ведомстве сообщают, что граждане одной из центрально-азиатских республик приехали в Красноярск для распространения террористической идеологии.

- Следственным отделом Управления в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных «Содействие террористической деятельности» и «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», - сообщают в пресс-службе УФСБ по Красноярскому краю.

Подозреваемых отправили под стражу. Сейчас в их отношении проводятся следственные действия.

* Запрещенная в России террористическая организация.