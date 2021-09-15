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Происшествия15 сентября 2021 11:43

В Красноярске стрела автокрана упала на автомобиль, в котором находилась женщина

Красноярку обследуют врачи
Источник:kp.ru
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В Красноярске стрела автокрана упала на автомобиль, в котором находилась женщина

В Красноярске стрела автокрана упала на автомобиль, в котором находилась женщина

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Советском районе Красноярска стрела автокрана упала на припаркованный автомобиль с женщиной внутри. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, инцидент произошел 15 сентября на Северном шоссе, 10.

В полиции рассказали, что женщина осталась жива, но пострадала, и сейчас с ней работают медики.

- Предварительно, тяжкого вреда здоровью не причинено, - заявили в пресс-службе красноярской полиции.

На месте работают полицейские. Обстоятельства выясняются.