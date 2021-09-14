Последние новости Красноярска на 13 сентября 2021: оправдательный вердикт Косте Канскому, погода на неделю и «школьный урок» на пустыре Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 13 сентября 2021.

В Красноярске суд присяжных оправдал Костю Канского

В Красноярске продолжается судебное разбирательство по уголовному делу «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в отношении «Кости Канского». 13 сентября суд присяжных вынес оправдательный вердикт. (подробнее)

Вместо новой школы красноярских школьников посадили за парты посреди пустыря

Жители микрорайона «Мичуринский» в Красноярске устали ждать строительства обещанной застройщиком школы и решили пойти путем общественного резонанса. Под песню «Учат в школе» жители микрорайона рассказали о том, что ждут возведения школы уже около 5 лет, даже показали подробный план, где есть еще несколько учебных заведений и бассейн, все должно было быть сдано к 2017 году. (подробнее)

На рабочей неделе в Красноярске похолодает до 0 градусов

Погода в Красноярске на третью неделю сентября 2021 не обрадует. Город накроют похолодание и ветер. Наступает настоящая осень. Рассказываем, какие прогнозы дают синоптики. (подробнее)

В Красноярске прошло уникальное шоу с участием 250 беспилотников

Вечером 12 сентября в воздух поднялись 250 беспилотников, чтобы показать красноярцам уникальное шоу. Впервые в истории краевой столицы прошло мероприятие с использованием дронов, которые выстраивались в небе в виде достопримечательностей Красноярска. (подробнее)

352 человека заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 352 человек. За все время в регионе зафиксировано 110 035 случаев заражения COVID-19. Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 384 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 97 740 пациентов. (подробнее)