Погода в Красноярске на третью неделю сентября 2021: похолодание, дожди, ветер Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Красноярске на третью неделю сентября 2021 не обрадует. Город накроют похолодание и ветер. Наступает настоящая осень. Рассказываем, какие прогнозы дают синоптики.

По прогнозу Гидрометцентра в понедельник, 13 сентября 2021, в Красноярске днем резко похолодает до +13 градусов. Ожидается переменная облачность. Усилится ветер, порывы составят около 5-10 метров в секунду. Ночью дождь прекратится, а температура опустится до +3 градусов. Атмосферное давление коло 738 мм рт. ст.

Во вторник погода останется примерно такой же. Дневная температура около +12 градусов. Будет пасмурно, но без осадков. Ветер останется сильным, порывы около 4-8 метров в секунду. Ночью температура опустится до +4 градусов, возможен дождь. Атмосферное давление 735 мм рт. ст.

В среду похолодает до +10 градусов. Синоптики обещают небольшой дождь и тучи. Порывы ветра останутся довольно мощными – до 4-8 метров в секунду. Ночью похолодает до 0 градусов, но ветер ослабнет до 1 метра в секунду.

В четверг немного потеплеет – до +15 градусов. Будет пасмурно, небо закроет тучами, возможны осадки. Зато ослабнет ветер – до 1 метра в секунду. Почти штиль! Ночью же обещают настоящее тепло – до +5 градусов. Атмосферное давление – около 735 мм рт. ст.

В пятницу погода начнет улучшаться. Днем синоптики прогнозируют до +18 градусов. Временами будет даже выглядывать солнце, а осадки закончатся. Сила ветра около 3 метров в секунду. Ночью температура опустится до +7 градусов. Атмосферное давление – 742 мм рт. ст.