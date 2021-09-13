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Общество13 сентября 2021 7:42

В Красноярске прошло уникальное шоу с участием 250 беспилотников

Дроны «нарисовали» в небе главные достопримечательности Красноярска
Юлия КОВАЛЬЮлия КОВАЛЬ
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Жители краевой столицы увидели много красивых световых фигур, в том числе и надпись "Красноярск"

Жители краевой столицы увидели много красивых световых фигур, в том числе и надпись "Красноярск"

Фото: Мария ЛЕНЦ

Вечером 12 сентября в воздух поднялись 250 беспилотников, чтобы показать красноярцам уникальное шоу. Впервые в истории краевой столицы прошло мероприятие с использованием дронов, которые выстраивались в небе в виде достопримечательностей Красноярска.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Шоу началось около 21 часа, беспилотники поднялись в воздух и начали «рисовать». Жители города, находясь на Централшьной набережной, увидели герб, Коммунальный мост, часовню Параскевы Пятницы, надпись «Красноярск», а также несколько абстрактных фигур.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Посмотреть на беспилотников пришло довольно большое количество красноярцев. Горожане снимали видео и фото, а также просто восторгались необычным зрелищем.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Закончилось масштабное мероприятие не менее крупной пробкой – «колом встал» буквально весь центр города.

Изначально показать шоу с использованием беспилотников планировалось во время празднования Дня города, но сложная эпидемиологическая обстановка нарушила все планы, поэтому мероприятие было перенесено на середину сентября.