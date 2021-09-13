Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье13 сентября 2021 12:03

352 человека заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае

Оперштаб опубликовал статистику за 13 сентября 2021 года
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
352 человека заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае

352 человека заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае

Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 352 человек. За все время в регионе зафиксировано 110 035 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 384 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 97 740 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 23 человека. Общей сложности от болезни скончались 5 462 красноярца.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 30 802 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 499 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 037. Проведено тестов на коронавирус всего 3 588 342 из них за последние сутки 3 942, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.

Фото: Роспотребнадзор Красноярского края

Фото: Роспотребнадзор Красноярского края