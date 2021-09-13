352 человека заразились коронавирусом за сутки в Красноярском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Так, за сутки диагноз «коронавирус» подтвердился у 352 человек. За все время в регионе зафиксировано 110 035 случаев заражения COVID-19.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечились от коронавируса 384 человека. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 97 740 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 23 человека. Общей сложности от болезни скончались 5 462 красноярца.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 30 802 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 2 499 человек. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 3 037. Проведено тестов на коронавирус всего 3 588 342 из них за последние сутки 3 942, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.