В Красноярске суд присяжных оправдал криминального авторитета Костю Канского

"Костя Канский" во время задержания Фото: стоп-кадр видео Гу МВД по краю

В Красноярске продолжается судебное разбирательство по уголовному делу «Занятие высшего положения в преступной иерархии» в отношении местного авторитета Кости Канского. 13 сентября, на очередном заседании, суд присяжных вынес оправдательный вердикт. Как сообщили в пресс-службе красноярского краевого суда, решение было принято единодушно.

Посоле оправдательного вердикта, судья принял решение об изменении меры пресечения. Так, Константин Найбауэр больше не находится под домашним арестом - его освободили.

Следующее судебное заседание состоится 16 сентября, во время которого будут обсуждаться последствия оправдательного вердикта. Тогда же будет решена дата вынесения окончательного приговора.

Напомним, что Костя Канский был задержан еще в октябре 2019 года сотрудниками угро и СОБРа. Они провели спецоперацию в загородном коттедже 56–летнего авторитета, куда ворвались поздним вечером. На месте работали снайперы. Но сопротивления Костя Канский не оказал. Следователи установили, что Найбауэр (настоящая фамилия обвиняемого – прим.ред.) занимает положение вора в законе, «Смотрящего за Красноярском».

Было заведено уголовное дело по статье 210.1, «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Санкция предполагает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы со штрафом.

После завершения расследования, на первом заседании авторитет озвучил пожелание, чтобы его дело рассматривал суд присяжных. Просьбу обвиняемого удовлетворили.

СПРАВКА «КП»

Константин Найбауэр родился 2 ноября 1965 года, впервые осужден в 1982 году Абанским судом за угон автомобиля. Коронован в Москве зимой 2000 года. Последнее задержание также проходило Москве, в 2014 году - тогда его взяли за вымогательство (ст.163 УК России) и этапировали в Красноярск авиарейсом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Костя Канский» пожелал, чтобы его дело рассматривалось судом присяжных заседателей

«Костя Канский» был задержан еще в октябре 2019 года. Следователи установили, что он имеет уголовный статус, обязывающий согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям. (подробнее)

В Красноярске закончено расследование по делу «вора в законе» Кости Канского

Подозреваемый в занятии высшего положения в преступной иерархии по прозвищу «Костя Канский» был задержан еще в октябре 2019 года. Следователи ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю в ходе расследования уголовного дела установили, что обвиняемый имеет уголовный статус, обязывающий согласно существующим негласным нормам и правилам всех лиц, имеющих более низкий криминальный статус, подчиняться его воле, указаниям и распоряжениям (подробнее).