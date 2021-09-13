Вместо новой школы красноярских школьников посадили за парты посреди пустыря

Фото: скриншот с видеоролика

Жители микрорайона «Мичуринский» в Красноярске устали ждать строительства обещанной застройщиком школы и решили пойти путем общественного резонанса. Родители школьников организовали «открытый» урок для своих детей на пустыре, в том месте, где по плану должно быть учебное заведение. Вынесли парты, нарядили учеников в форму и сняли видеоролик, набирающий большое количество репостов в соцсетях.

Под песню «Учат в школе» жители микрорайона рассказали о том, что ждут возведения школы уже около 5 лет, даже показали подробный план, где есть еще несколько учебных заведений и бассейн, все должно было быть сдано к 2017 году. Но вместо садика, школы и спорткомплекса в микрорайоне большие пустыри.

- Мы хотим быть услышанными! Мы хотим ВОДИТЬ детеи в школу и сад в нашем микрораи оне «Образцово»! Мы хотим, чтобы наша власть исполняла свои обещания! Прошло 5 лет, дома растут, инфраструктуры 0. Мы обращаемся с просьбами о строительстве школы и дет.сада к нашим властям. И получаем одни обещания. Тем временем детеи в Образцово уже более 1500, - пишет в соцсетях Любовь Малеева, жительница микрорайона.

Скриншот с инстаграма Любы Малеевой

На довольно оригинальное видеообращение довольно быстро отреагировали в руководстве Красноярского края. В региональном правительстве пояснили, что совсем скоро часть земли микрорайона перейдет в муниципальную собственность и школа на 1280 мест вместе с детским садом для 270 детей будут возведены в «Образцово».

- В настоящее время достигнуто согласие с собственником двух участков, который готов обменять их на равноценные в других районах города. Уже подготовлен проект распоряжения о заключении договора мены. В соответствии с регламентом он проходит согласование в структурных подразделениях администрации города. Сделка должна состояться до конца сентября, - отметили в пресс-службе руководства края.

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