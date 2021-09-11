Глава Хакасии обратится в Минприроды РФ с просьбой защитить заимку Агафьи Лыковой от непрошенных гостей

Агафья около старого дома. Фото: Данил БАРАШКОВ

Накануне, 10 сентября, во время очередного общения с подписчиками в социальных сетях, глава Хакасии Валентин Коновалов сделал замечание по поводу происшествия на заимке отшельницы Агафьи Лыковой. Случившийся там несколько дней пожар многих заставило поволноваться.

У губернатора спросили, можно ли запретить посещение заимки ради лайков и пиара, жестко наказывать тех, кто целенаправленно нарушает запреты. Заимка находится на территории федерального заповедника «Хакасский», но некоторых это не останавливает и своим появлением они подвергают пожилую женщину опасности.

- Мы знаем, что у этой семьи трагическая история. Все ее родные погибли от болезней, которыми заразились от тех, кто ездил туда без всяких ограничений. С моральной точки зрения – это полное уродство. Тем более, когда такая сложная эпидемиологическая обстановка и есть риск ее заразить. Она – историческая личность, про которую можно книжки писать, - отметил Валентин Коновалов. – Такие случаи нужно пресекать. От себя лично подготовлю письмо на имя министерства, которому подчиняется заповедник, чтобы не допускать туда, кого попало

Вот так выглядит старый дом после пожара. Фото: заповедник "Хакасский"

Напомним, что поздним вечером 7 сентября там произошел пожар – загорелся старый домик, где Агафья жила до весны этого года. Огонь потушили три помощника, никто не пострадал. Поначалу думали, что это из-за свечи. А потом выяснилось: на заимку пожаловал блогер-нелегал со своей девушкой. Хозяйка оставила его ночевать, а после изба и загорелась. За судьбу знаменитой отшельницы многие переживают, поэтому пришлых туристов поминали недобрым словом.

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