Последние новости Красноярска на 10 сентября 2021: погода на выходные, программа «В центре Мира» и возвращение клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 10 сентября 2021.

В Красноярске ожидаются теплые, но дождливые выходные

Погода в Красноярске на выходные 11-12 сентября 2021 ожидается теплой, но дождливой. Город накроет сильный ветер, а на небе будут висеть тучи. Синоптики составили прогноз. (подробнее)

Организаторы раскрыли программу «В центре Мира» на грядущие выходные

Программа мероприятий «В центре Мира» в Красноярске 11-12 сентября 2021 содержит в себе много интересно. Организаторы анонсировали расширение фестиваля фудтраков, создание новой локации – «Волшебный лес», очередной этап «Битвы Берегов» и так далее. (подробнее)

В Красноярском крае за последнюю неделю от клещей пострадали 18 человек

В Красноярском крае за последнюю неделю пострадали 18 человек, это те, кто обратился за помощью к медикам, отмечает региональный Роспотребнадзор. От себя добавим, что на самом деле многие, например, жители сельской местности, о присасывания клеща никуда не сообщают. (подробнее)

Руководители крупного банка за три года украли у своих вкладчиков 550 миллионов рублей

Красноярская полиция окончила расследование громкого дела банка «Канский». Масштаб впечатляет: 664 потерпевших, более 610 миллионов рублей сумма ущерба. (подробнее)

В Красноярске вручили паспорт уроженцу США, женившемуся на россиянке

В Красноярске вручили паспорт уроженцу США Тимоти Швалбе. Знаковое для 69-летнего – теперь уже гражданина России – событие состоялось в управлении по вопросам миграции краевой полиции. Мужчина в 2013 году вступил в официальный брак с жительницей Красноярска. За восемь лет он все обдумал, взвесил и принял осознанное решение. (подробнее)