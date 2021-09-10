Руководители крупного банка за три года украли у своих вкладчиков 550 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярская полиция окончила расследование громкого дела банка «Канский». Масштаб впечатляет: 664 потерпевших, более 610 миллионов рублей сумма ущерба. Основным акционером учреждения являлся скандально известный бизнесмен Алексей Подсохин, под началом которого в Красноярском крае создавались такие проекты, как АЛПИ и «Сибирская Венеция», но в качестве кого предприниматель проходит по делу – неизвестно.

Банк «Канский» был образован в 1990 году. И известен был не только в Красноярском крае. Филиалы находились также в Омске, Томске и Новосибирске. Однако успешно просуществовав на рынке 17 лет, позиции финансовой организации пошатнулись.

В декабре 2017 года стало известно, что Банк России отзывает лицензию у «Канского». Причиной стало неисполнение законов и нормативных актов, а также отсутствие собственных средств. В январе 2018 года банк был объявлен банкротом, а временная администрация учреждения заявила о сотнях вкладчиков, которые «исчезли» из реестра.

А уже в феврале 2018 года полиция завела уголовное дело по статье «присвоение и растрата». В полиции сообщали, что пострадали около 600 вкладчиков.

Но по информации прокуратуры и полиции, в 2021 году к уголовному делу о присвоении и растрате прибавилось отмывание денег. Стала известна сумма ущерба – более 610 миллионов рублей.

Оказалось, что с 2014 по 2017 год экс-руководители банка (фамилии не уточняется) вместе с коллегами присвоили более 550 миллионов рублей. Стало известно и точное число пострадавших вкладчиков – 664 человека.

Но помимо хищения у собственных клиентов, по версии следствия, обвиняемые тратили и имущество самого банка. Здесь сумма около 55 миллионов рублей.

В прокуратуре сообщили, что часть похищенного, а именно 80 млн рублей, были направлены на счета фирм одного из соучастников. Эти деньги ушли на их хозяйственную деятельность, в том числе и на выдачу займов. Имущество обвиняемого было арестовано на сумму более 69 млн рублей. Пострадавшие вкладчики свои деньги вернули по страховке, пусть и не сразу – в 2018 году временная администрация сообщала о нехватке денег на выплаты. Но со временем ситуация разрешилась.

Масштабное дело прокомментировали на федеральном уровне:

- Кроме того, с июня 2016 года по январь 2018 года двое бывших председателей правления кредитного учреждения путем растраты похитили вверенное имущество организации, реализовав его аффилированным предприятиям по фиктивным договорам купли-продажи, оплата по которым фактически не осуществлялась. Таким образом, общая сумма материального ущерба превысила 63 миллиона рублей. Часть похищенных денежных средств обвиняемые легализовали путем перевода на счета подконтрольных одному из соучастников юридических лиц, - добавила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сейчас уголовное дело дошло до суда. Рассмотрение занимается Березовский райсуд. Именно в Березовском районе был зарегистрирован банк «Канский». Обвиняемым грозит до 10 лет колонии.

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