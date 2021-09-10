В Красноярском крае за последнюю неделю от клещей пострадали 18 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае за последнюю неделю пострадали 18 человек, это те, кто обратился за помощью к медикам, отмечает региональный Роспотребнадзор. От себя добавим, что на самом деле многие, например, жители сельской местности, о присасывания клеща никуда не сообщают.

Специалисты отмечают снижение количества пострадавших по сравнению с двумя предыдущими годами. Соответственно отмечается снижение заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом и боррелиозом, как у взрослых, так и у детей. Эти показатели не превышают среднемноголетний уровень за последние 10 лет.

Из особенностей сезона – вновь зарегистрированы случаи эрлихиоза, а ведь в 2020 году их не было ни одного. Также специалисты обращают внимание, что уровень инфицированности клещей возбудителями боррелиоза, эрлихиоза и анаплазмоза растет и превысил показатели предыдущих лет.

Самой действенной мерой безопасности по-прежнему считается вакцинация. За 8 месяцев в крае от клещевого энцефалита привито 120,6 тысяч человек, из них 93,3 тысячи детей.