В Красноярске вручили паспорт уроженцу США, женившемуся на россиянке. Фото: пресс-служба МВД России по краю

В Красноярске вручили паспорт уроженцу США Тимоти Швалбе. Знаковое для 69-летнего – теперь уже гражданина России – событие состоялось в управлении по вопросам миграции краевой полиции.

Мужчина в 2013 году вступил в официальный брак с жительницей Красноярска. За восемь лет он все обдумал, взвесил и принял осознанное решение. Три месяца назад Тимоти подал заявление в краевую миграционную службу. Учитывая все обстоятельства, ему выдали гражданство в упрощенном порядке (пункт «б» части 2 статьи 14 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»: состоял не менее трех лет в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ).

Торжественно прозвучали слова присяги гражданина Российской Федерации, произносимые Тимоти. Мужчина дал клятву соблюдать Конституцию нашей страны и законодательство, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.

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