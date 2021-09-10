Погода в Красноярске на выходные 11-12 сентября 2021: потепление, дождь, ветер Фото: ИВАНОВА Диана

Погода в Красноярске на выходные 11-12 сентября 2021 ожидается теплой, но дождливой. Город накроет сильный ветер, а на небе будут висеть тучи. Синоптики составили прогноз.

Так, по данным GISMETEO, в субботу 11 сентября в Красноярске днем ожидается температура около +18 градусов. Синоптики ожидают переменную облачность и небольшие дожди. Временами будет сильный ветер с порывами до 10 метров в секунду. Влажность – 56%. Атмосферное давление – 743-744 мм рт.ст. Ночью похолодает до +8 градусов.

В воскресенье 12 сентября в Красноярске днем воздух прогреется до +21 градуса. По прогнозу ожидаются дожди и переменная облачность. Возможно усиление ветра – до 11 метров в секунду. Влажность – 64%. Атмосферное давление понизится – 737-740 мм рт.ст. Ночью синоптики обещают около +9 градусов.

Прогноз Гидрометцентра несколько отличается. В субботу синоптики обещают пасмурную, но сухую погоду, температура около +19 градусов. Ветер с порывами около 3 метров в секунду. Ночью же будет прохладно – до + градусов, возможен небольшой дождь. Атмосферное давление около 733 мм рт.ст.

В воскресенье также будет пасмурно, но без осадков. Дневная температура воздуха – около +18 градусов. Ветер ослабнет. Ночью похолодает до +6 градусов и пойдет небольшой дождь. Атмосферное давление – 731 мм рт.ст.