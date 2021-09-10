Программа мероприятий «В центре Мира» в Красноярске 11-12 сентября 2021: фестиваль фудтраков, «Волшебный лес» и «Битва Берегов» Фото: Мария ЛЕНЦ

Программа мероприятий «В центре Мира» в Красноярске 11-12 сентября 2021 содержит в себе много интересно. Организаторы анонсировали расширение фестиваля фудтраков, создание новой локации – «Волшебный лес», очередной этап «Битвы Берегов» и так далее.

Программа мероприятий «В центре Мира» в Красноярске 11 сентября 2021

Сквер Пушкина:

- 12:00 часов – спортивно-оздоровительная зарядка. В 13:00 часов здесь откроется спортивная площадка для всех желающих;

- 12:00 часов – саксофонист на балконе. В 15:00 часов его сменит пианист, а вечером выступит диджей;

- 15:00 часов – выступление вокалистов школы эстрады и джаза;

- 19:30 часов – «Волшебный лес»;

- 20:00 часов – выступление группы COVЁR возле «Аптекарского огорода».

Проезжая часть на Мира:

- с самого начала проспект Мира станет художественным залом;

- 13:00 часов все желающих научат рисовать в стиле поп-арт;

- возле драмтеатра мастер-класс по рисованию букетов;

- большой надувной дартс и надувное футбольное поле.

У памятника Поздееву:

- лекция по культуре и обычаям Китая, викторина, мастер-класс по китайским танцам, а вечером китайская дискотека;

- вечер живой музыки.

Зеленое полотно на Кирова:

- 12:00 часов – выступление юных гимнасток и циркачей;

- 14:00 часов – семейный фестиваль «Радуга» с мастер-классами для малышей;

- 16:00 часов – спортивный фестиваль. Один из этапов «Битвы берегов»;

- 20:00 часов – кинотеатр под открытым небом. Показывать будут «Конька Горбунка».

Участок от улицы Обороны до Диктатуры Пролетариата

- Большой фестиваль фудтраков. Для красноярцев будут работать 20 машин с едой и напитками.