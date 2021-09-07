Последние новости Красноярска на 6 сентября 2021: в Красноярске произошло землетрясение, прокуратура запросила Быкову почти 15 лет, история со спасенным котенком закончилась хэппи-эндом Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 6 сентября 2021.

В Красноярске произошло землетрясение

Землетрясение в Красноярске 6 сентября 2021 произошло примерно в 14 часов. Подземные толчки почувствовали жильцы многоэтажных домов. Так, жители Покровского рассказали, что землетрясение даже сдвинуло их со стула. (подробнее)

Прокурор запросил красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову за организацию двойного убийства почти 15 лет

В Свердловском районном суде Красноярска рассматривают уголовное дело о двойном убийстве 27-летней давности. На скамье подсудимых – Анатолий Быков, бывший политик и бизнесмен. (подробнее)

«Плакала половина опорного»: в Красноярске нашлись хозяева котенка, спасенного «самым грустным участковым»

История потери и воссоединения началась 4 сентября в Ботаническом. «Самый грустный участковый» Красноярска Дмитрий вместе с коллегами нашел на улице и спас замерзающего котенка. Сразу же начались поиски новых хозяев. И желающих было много, кто-то даже забронировал забрать малышку на воскресенье. Но в этот момент на горизонте появились реальные хозяева. (подробнее)

Девятиклассница из Канска обвинила директора школы в травле из-за замечания насчет синих волос и яркого макияжа

История началась еще на минувшей неделе, в самом начале нового учебного года. Девятиклассница Влада из школы №3 Канска в своем TikTok опубликовала аудиозапись, на которой слышно, как девушку отчитывают директор школы Марина Имподистова и завуч Любовь Виноградова. (подробнее)

Красноярцы начали выставлять на продажу свои Пушкинские карты

Красноярцы решили нажиться на Пушкинских картах. Вместо того, чтобы ходить по ним в музеи и театры, они выставляют их на продажу. Сейчас на картах по 3 тысячи рублей. В будущем году на них положат еще 5 тысяч из бюджета. Карты же продаются по сходной цене — в полторы тысячи. (подробнее)