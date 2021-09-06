Красноярцы начали выставлять на продажу свои Пушкинские карты. Фото: Авито

Красноярцы решили нажиться на Пушкинских картах. Вместо того, чтобы ходить по ним в музеи и театры, они выставляют их на продажу.

«Продам Пушкинскую карту. т.к. не интересны посещения таких мероприятий, музеев, выставок и т.д., орфография и пунктуация автора сохранены, прим.ред»

Сейчас на картах по 3 тысячи рублей. В будущем году на них положат еще 5 тысяч из бюджета. Карты же продаются по сходной цене — в полторы тысячи.

Аналогичные объявления появились и в других регионах.

Продавцам грозит уголовная ответственность. Фото: Авито

Пушкинские карты с тремя тысячами на счету были введены в оборот 1 сентября. Их бесплатно раздали школьникам и студентам с 14 до 22 лет, чтобы те посещали музеи и театры.

Что немаловажно, картой может пользоваться только ее владелец, поэтому в случае, если карта будет передана третьему лицу, и человек попробует посетить по ней какое-либо культурное мероприятие, сделать он этого не сможет.

В этом случае, он будет в праве написать заявление в полицию и обвинить продавца в мошенничестве.

- В данном случае ответственность может грозить сразу по двум статьям. Во-первых, люди продают выделенные бюджетные средства, а это незаконное обогащение. Во-вторых, если люди не смогут воспользоваться купленной картой, то это уже мошенничество. Поэтому уголовной ответственности не избежать. Всем таким продавцам можно только посоветовать удалить свои объявления, пока на них не поступили заявления в полицию, - пояснила «Комсомолке» юрист Софья Иванов.