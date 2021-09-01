Девятиклассница из Канска обвинила директора школы в травле из-за замечания насчет синих волос и яркого макияжа. Скриншот из TikTok Влады

История началась еще на минувшей неделе, в самом начале нового учебного года. Девятиклассница Влада из школы №3 Канска в своем TikTok опубликовала аудиозапись, на которой слышно, как девушку отчитывают директор школы Марина Имподистова и завуч Любовь Виноградова:

- Мы увидели твой внешний вид. И мы просто в шоке. Ты специально подготовилась так. Что за боевой раскрас? На глазах у тебя что? Я сейчас вызову сюда просто полицию. И ты там будешь разбираться, кто кому чего обязан. Вот там у вас висят правила (школьный устав),- заявили женщины в два голоса.

Они добавили, что такой «вызывающий» макияж делает женщину «доступной» в глазах мужчин, а также выразили мнение, что Влада переняла такой стиль из-за комплексов и дефицита внимания:

- Мы не знаем, что ты испытываешь по-настоящему, дефицит внимания. Это вызывающе, давай говорить на чистоту. «Преступные» волосы, они возбуждают мужчин – значит, девушка доступна, значит, девушке что-то надо. Мужчины «считывают» эту информацию и воспринимают ее по-своему.

Девушка на своей странице в TikTok рассказала подписчикам, что этот разговор довел ее до приступа панической атаки. По словам Влады, как только она пришла в школу, ее сразу отвели к директору и начали «тыкать» в школьный устав, мол, ходить так по школе нельзя:

- Устав мне не показали. Когда я попросила показать его, они отказались, а также сказали мне, что я слушаю музыку на уроках, хотя я никогда этого не делала. Я только пришла в школу и меня сразу отвели к директору.

Влада добавила, что после такого разбора полетов ей стало плохо. Но учителя не проявили к ней никакого сочувствия:

- После разговора я ушла в туалет. Мне стало очень плохо. Меня заметили учителя начальных классов и отвели к медсестре. Поднялось давление, меня заметила замдиректора, и начала орать на меня за то, что я плачу, - добавила школьница.

Замдиректора Любовь Виноградова рассказала «Проспекту Мира», что разговор вышел совсем не таким, как на записи – якобы девушка вырвала из контекста отдельные предложения. Педагог заявила, что разговор проходил в дружественной обстановке и ни на какие слезы не было и намека.

Тем не менее, управление образования Канска начало проверку. В пресс-службе минобра Красноярского края «КП-Красноярск» подтвердили это и сказали, что разбираться с этим происшествием будет муниципалитет:

- Да, мы в курсе этой ситуации. Но считаем, что управление образования Канска в состоянии разобраться самостоятельно, - заявили в министерстве образования Красноярского края.

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