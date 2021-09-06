Землетрясение в Красноярске 6 сентября 2021: жители многоэтажек почувствовали подземные толчки Фото: Мария ЛЕНЦ

Землетрясение в Красноярске 6 сентября 2021 произошло примерно в 14 часов. Подземные толчки почувствовали жильцы многоэтажных домов. Так, жители Покровского рассказали, что землетрясение даже сдвинуло их со стула.

Также землетрясение почувствовали жители красноярской Взлетки. Читательница рассказала «КП-Красноярск», что подземные толчки ощущались достаточно сильными:

Чат жильцов дома на Караульной

- Я сидела работала за столом, как обычно. Внезапно закружилась голова, а за ножку стула будто кто-то потянул. Сильно забилось сердце, напугалась. Решила, что мне просто показалось. В остальном все было нормально, на 10-м этаже люстру не шатало, двери сами не открывались, - рассказывает Марина, жительница дома на 78 Добровольческой бригады.

Началось все в соседней Иркутской области. Сотрудники Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук зафиксировали в Иркутске землетрясение силой 2-3 балла. Ощущались толчки силой 2-3 балла.

Чат жильцов дома на Караульной

В МЧС по Красноярскому краю прокомментировали ситуацию. В ведомстве «КП-Красноярск» рассказали, что произошло землетрясение в 14:47 часов в Бурятии. Магнитуда в эпицентре составила 5,3. В Красноярском крае ощущались подземные толчки магнитудой 1.

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