Землетрясение в Красноярске 6 сентября 2021: жители многоэтажек почувствовали подземные толчки
Фото: Мария ЛЕНЦ
Землетрясение в Красноярске 6 сентября 2021 произошло примерно в 14 часов. Подземные толчки почувствовали жильцы многоэтажных домов. Так, жители Покровского рассказали, что землетрясение даже сдвинуло их со стула.
Также землетрясение почувствовали жители красноярской Взлетки. Читательница рассказала «КП-Красноярск», что подземные толчки ощущались достаточно сильными:
Чат жильцов дома на Караульной
- Я сидела работала за столом, как обычно. Внезапно закружилась голова, а за ножку стула будто кто-то потянул. Сильно забилось сердце, напугалась. Решила, что мне просто показалось. В остальном все было нормально, на 10-м этаже люстру не шатало, двери сами не открывались, - рассказывает Марина, жительница дома на 78 Добровольческой бригады.
Началось все в соседней Иркутской области. Сотрудники Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук зафиксировали в Иркутске землетрясение силой 2-3 балла. Ощущались толчки силой 2-3 балла.
Чат жильцов дома на Караульной
В МЧС по Красноярскому краю прокомментировали ситуацию. В ведомстве «КП-Красноярск» рассказали, что произошло землетрясение в 14:47 часов в Бурятии. Магнитуда в эпицентре составила 5,3. В Красноярском крае ощущались подземные толчки магнитудой 1.
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