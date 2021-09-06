«Плакала половина опорного»: в Красноярске нашлись хозяева котенка, спасенного «самым грустным участковым». Фото: mvd_24

История потери и воссоединения началась 4 сентября в Ботаническом. «Самый грустный участковый» Красноярска Дмитрий вместе с коллегами нашел на улице и спас замерзающего котенка. Малыш, а как позднее оказалось, малышка тряслась от холода. В итоге котика забрали в отделение, отогрели и накормили.

Дмитрий стал настоящим спасителем маленькой Алисы. Фото: mvd_24

Сразу же начались поиски новых хозяев. И желающих было много, кто-то даже забронировал забрать малышку на воскресенье. Но в этот момент на горизонте появились реальные хозяева.

В полиции сообщают, что изначально не поверили им. И решили проверить. Полицейские провели настоящее расследование:

Хозяин Алисы Кирилл с маленькой беглянкой. Фото: mvd_24

- В пятницу к нам в директ постучался некий Кирилл, который заявил, что это его котенок. Естественно, что мы, как настоящие сотрудники полиции, сразу не поверили. Сразу попросили преслать фотографии и документы, что это их котеночек. И мужчина прислал огромное количество доказательств: фото с братиком, со своей мамой, с детьми. Мы все проверили, и в субботу Кирилл со своей дочерью Александрой приехали в опорный пункт, - рассказали «КП-Красноярск» в пресс-службе МВД.

Оказалось, что котенка зовут Алиса. А хозяева – Кирилл и его семья из СНТ «Овинный», что под Красноярском. Он рассказал, что кошечка, покорившая сердца, отдела полиции, пропала 2 сентября. Возможно, маленькая путешественница незаметно залезла в машину хозяев и прокатилась до Ботанического в детьми. Именно возле школы в этом микрорайоне и нашлась малышка.

Дочка Кирилла Александра грустила без Алисы. Фото: mvd_24

В субботу, как пишут полицейские, прошла «торжественная» передача котейки законным хозяевам:

- Плакала половина опорного… А если без шуток, все участники этой по-своему удивительной истории были рады ее благополучному финалу.

Участковый Александр предложил установить за маленькой беглянкой надзор, но на первое время ограничился предупреждением. И только ее спаситель Дмитрий вновь будет грустить. Ведь когда он вернется на работу маленького озорного мехового комочка в его кабинете уже не будет…

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