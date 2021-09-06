Прокурор запросил красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову за организацию двойного убийства почти 15 лет

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову за организацию двойного убийства грозит почти 15 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Свердловском районном суде Красноярска рассматривают уголовное дело о двойном убийстве 27-летней давности. На скамье подсудимых – Анатолий Быков, бывший политик и бизнесмен. В ходе следствия, которое длилось больше 8 месяцев, было собрано 18 томов документов, экспертных оценок, свидетельских показаний.

31 сентября присяжные заседатели вынесли свой вердикт – четверо против двух: Быков виновен в инкриминируемом ему преступлении и снисхождения не заслуживает. 6 сентября после всех разбирательств и прений сторона государственного обвинения попросила суд назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет 11 месяцев с отбыванием в колонии общего режима. Затем ему дали последнее слово. Оглашение приговора перенесли на утро 7 сентября.

Напомним подробности преступления. Погибшие 27 лет назад Александр Наумов и Кирилл Войтенко входили в организованную группировку Анатолия Быкова. На почве финансовых разногласий произошел открытый конфликт. Наумов и Войтенко были не согласны с тем, как проходит дележка доходов. Вскоре после ссоры в машине Быкова прогремел взрыв. Сам не пострадал, но обвинил в этом бывших товарищей. И поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову организовать их убийство. Тот подключил к этому Сергея Бакурова и Владимира Чучкова. 24 июня 1994 года на территории Свердловского района Бакуров и Чучков расстреляли из автомата и пистолета машину Наумова и Войтенко.

Двумя свидетелями обвинения стали исполнители убийства, один из которых уже отсидел назначенные ему 13 лет, второй отбывает пожизненный срок.

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