Последние новости Красноярска на 2 сентября 2021: старт прививочной кампании от гриппа, закрытие парка «Прищепка» и героизм школьников Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 2 сентября 2021.

В Красноярский край завезли партии вакцины от гриппа с измененным составом

2 сентября в Красноярском крае, как и во всей России, официально началась кампания по вакцинации от гриппа. В Роспотребнадзоре заявили, что в регион уже поступили первые партии вакцины. Штаммовый состав в них изменен. Так, в состав вакцин включены два вируса гриппа А, которых ранее в популяции не было. (подробнее)

Парк «Прищепка» в Красноярске закрывается на ремонт до следующего лета

В пресс-службе «Роева Ручья» парк «Прищепка» закрывается на ремонт. Территорию общественного пространства будут расширять ремонтировать и благоустраивать. Закрывается «Прищепка» уже 2 сентября. И принять новых посетителей парк сможет лишь следующим летом. Точная дата возвращения пока не определена. (подробнее)

Догнали, скрутили и удерживали до приезда полиции: двое 14-летних школьников из Красноярска поймали уголовника, ограбившего прохожего

Вопиющий инцидент произошел 1 сентября 2021 в Ленинском районе Красноярска. Молодой человек посреди бела дня на улице ограбил 61-летнего мужчину. Ловить вора отважились двое 14-летних мальчиков, которые гуляли неподалеку – Кирилл Сейкис и Никита Платонов. (подробнее)

В Красноярске завершилось судебное заседание по делу Анатолия Быкова о двойном убийстве

2 сентября в Красноярске состоялось судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийства Александра Наумова и Кирилла Войтенко. 31 августа 2021 года присяжные признали Быкова виновным и не заслуживающим снисхождения. (подробнее)

Моргенштерн разорвал на себе свадебное платье красноярского дизайнера

Дмитрий Логинов подбирал одежду звезде современного русского репа и его избраннице Диларе Зинатуллиной. Так, жениху досталось воздушное свадебное платье в лучших традициях, а невесте стильный черный фрак. Однако с платьем Моргенштерну пришлось повозиться. Пришлось платье порвать. (подробнее)