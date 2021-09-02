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Общество2 сентября 2021 13:40

Моргенштерн разорвал на себе свадебное платье красноярского дизайнера

31 августа рэпер сыграл свадьбу с Диларой Зинатуллиной
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Моргенштерн разорвал на себе свадебное платье красноярского дизайнера. Скрин из видео loginov.store

Моргенштерн разорвал на себе свадебное платье красноярского дизайнера. Скрин из видео loginov.store

Едва ли в России есть город, где Моргенштерна ненавидят так, как в Красноярске. «Пнуть» рэпера выстроились все – от простых красноярцев, требующих отмены концерта, который состоится 26 сентября, до деятелей искусства и даже видных политических деятелей.

Вдвойне иронично, что для собственной свадьбы Моргенштерн в качестве модельера выбрал именно красноярца. Речь идет о Дмитрии Логинове, который перерос уровень краевого центра и теперь считается модным московским дизайнером.

Как итог Дмитрий Логинов подбирал одежду звезде современного русского репа и его избраннице Диларе Зинатуллиной. Так, жениху досталось воздушное свадебное платье в лучших традициях, а невесте стильный черный фрак.

Моргенштерн разорвал на себе свадебное платье красноярского дизайнера. Видео: instagram.com/loginov.store

Однако с платьем Моргенштерну пришлось повозиться. Оказалось, что носить этот элемент гардероба на себе куда сложнее, чем уничтожать семейные ценности и рушить психику красноярских ребятишек.

Пришлось платье порвать. Причем занимались этим и сам Моргенштерн, гости торжества. Резали шедевр дизайна ножом, получалось с переменным успехом и не сразу, но ребятами было весело. В итоге платье было побеждено, и Моргенштерн даже спел в нем на собственной свадьбе. Видимо решил сэкономить на тамаде.

Моргенштерн на своей свадьбе нарядился в платье невесты

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