Моргенштерн разорвал на себе свадебное платье красноярского дизайнера. Скрин из видео loginov.store
Едва ли в России есть город, где Моргенштерна ненавидят так, как в Красноярске. «Пнуть» рэпера выстроились все – от простых красноярцев, требующих отмены концерта, который состоится 26 сентября, до деятелей искусства и даже видных политических деятелей.
Вдвойне иронично, что для собственной свадьбы Моргенштерн в качестве модельера выбрал именно красноярца. Речь идет о Дмитрии Логинове, который перерос уровень краевого центра и теперь считается модным московским дизайнером.
Как итог Дмитрий Логинов подбирал одежду звезде современного русского репа и его избраннице Диларе Зинатуллиной. Так, жениху досталось воздушное свадебное платье в лучших традициях, а невесте стильный черный фрак.
Однако с платьем Моргенштерну пришлось повозиться. Оказалось, что носить этот элемент гардероба на себе куда сложнее, чем уничтожать семейные ценности и рушить психику красноярских ребятишек.
Пришлось платье порвать. Причем занимались этим и сам Моргенштерн, гости торжества. Резали шедевр дизайна ножом, получалось с переменным успехом и не сразу, но ребятами было весело. В итоге платье было побеждено, и Моргенштерн даже спел в нем на собственной свадьбе. Видимо решил сэкономить на тамаде.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Моргенштерн на своей свадьбе нарядился в белое платье невесты и прыгнул в торт
Рэпер Моргенштерн минувшим вечером женился на своей давней подруге - 21-летней студентке Диларе Зинатуллиной. С Диларой звезда сцены познакомился еще до своего успеха. (подробнее)
Моргенштерн потратил на свадьбу 10 миллионов: Рэпер заказал торт из конопли и построил на теплоходе сцену с кроватями
В последний день лета свадьбу гуляет 23-летний рэпер и бизнесмен Моргенштерн. Алишер женился на 21-летней студентке Диларе Зинатуллиной. (подробнее)
«Садизм, разврат и подрыв моральных устоев»: многодетный отец поставил концерт Моргенштерна в Красноярске под угрозу
26 сентября в Красноярске должен состояться концерт скандального уфимского репера Моргенштерна. Многочисленные фанаты исполнителя уже потирают руки в нетерпении, но хлебом, солью артиста встретить готовы далеко не все. (подробнее)
Знак дьявола над бровью и подозрительные усики: красноярский художник написал мукой портрет рэпера Моргенштерна
В город приезжает самый одиозный рэпер России – Моргенштерн. Целевая аудитория этого исполнителя – молодежь лет до 20-ти. (подробнее)