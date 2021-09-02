Догнали, скрутили и удерживали до приезда полиции: двое 14-летних школьников из Красноярска поймали уголовника, ограбившего прохожего. Скриншот из видео МВД

Вопиющий инцидент произошел 1 сентября 2021 в Ленинском районе Красноярска. Молодой человек посреди бела дня на улице ограбил 61-летнего мужчину:

- Он там стоял, женщине подсказывал, как банкоматом пользоваться. А я деньги снял, в карман положил и пошел. Немножко прошел, а он сзади побегает, деньги у меня из заднего кармана вытащил и побежал, - рассказывает пострадавший красноярец Виктор.

Казалось бы все, взял и убежал, только и ищи. Но помощь подоспела раньше, чем Виктор дозвонился до полиции. Ловить вора отважились двое 14-летних мальчиков, которые гуляли неподалеку – Кирилл Сейкис и Никита Платонов. Ребята сориентировались мгновенно и бросились в погоню:

- Заметили, что подошел к мужчине он и вытащил деньги из кармана. Сразу же побежали за ним. Он оббежал через балку-забор. И мы его «встретили» с двух сторон. Он увидел меня и уже успокоился, - говорит Кирилл.

- Сбросили сумки и побежали за ним во дворы. Уже в конце второго двора мы его задержали. Он уже выдохся и не мог бежать, - добавил Никита.

Мальчики уверяют, что страха перед взрослым мужчиной, обокравшим человека, у них не было. Цель одна – догнать злодея:

- В тот момент вообще ни о чем не думали, просто бежали. Мы его начали расспрашивать, что украл. Под руки его взяли и повели на место. Там сам мужчина уже полицию вызвал, - рассказывает Никита.

В итоге подозреваемого передали полицейским. Им оказался 41-летний мужчина, который ранее был судим неоднократно.

Деньги же вернули Виктору. Мужчина признался, что не ожидал помощи от ребят и не верил, что они догонят воришку, но сейчас очень благодарен Кириллу и Никите:

- Я по телефону полицию вызывать, а ребята сразу взяли и побежали за ним. Я еще думаю, не догонят. Смотрю, ребята идут. Думаю, не догнали. А они раз – мне деньги отдают… Я их благодарил, прям очень-очень. Я рад, что такие ребята растут. Очень не ожидал от молодежи такой поступок. Очень им благодарен, - говорит красноярец.

В пресс-службе МВД сообщают, что юные герои предстанут перед наградой. Руководство городской полиции приняло решение поощрить Кирилла и Никиту за помощь в раскрытии преступления.

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