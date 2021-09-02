В Красноярский край завезли партии вакцины от гриппа с измененным составом Фото: Мария ЛЕНЦ

2 сентября в Красноярском крае, как и во всей России, официально началась кампания по вакцинации от гриппа. В Роспотребнадзоре заявили, что в регион уже поступили первые партии вакцины.

Штаммовый состав в них изменен. Так, в состав вакцин включены два вируса гриппа А, которых ранее в популяции не было:

- В сезоне 2021-2022 годов в состав трехвалентной вакцины включены следующие штаммы вирусов гриппа: A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09, A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2), B/Washington/02/2019, B/Phuket/3073/2013 (последний - для четырехвалентной вакцины), - сообщают в Роспотребнадзоре.

В Роспотребндзоре призывают красноярцев сделать прививку от гриппа уже сейчас – до начала подъема заболеваемости, чтобы сформировать иммунитет заранее.