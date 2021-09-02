Парк «Прищепка» в Красноярске закрывается на ремонт до следующего лета Фото: ИВАНОВА Диана

В пресс-службе «Роева Ручья» парк «Прищепка» закрывается на ремонт. Территорию общественного пространства будут расширять ремонтировать и благоустраивать.

Закрывается «Прищепка» уже 2 сентября. И принять новых посетителей парк сможет лишь следующим летом. Точная дата возвращения пока не определена.

- Постараемся учесть все ваши пожелания и рекомендации. Мы не прощаемся. А говорим до свидания, - передают в «Роевом Речье».

При этом сам «Роев Ручей» будет работать в обычном режиме.