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Общество2 сентября 2021 10:35

Парк «Прищепка» в Красноярске закрывается на ремонт до следующего лета

«Роев Ручей» работает в обычном режиме
Антон НИКИТИНАнтон НИКИТИН
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Парк «Прищепка» в Красноярске закрывается на ремонт до следующего лета

Парк «Прищепка» в Красноярске закрывается на ремонт до следующего лета

Фото: ИВАНОВА Диана

В пресс-службе «Роева Ручья» парк «Прищепка» закрывается на ремонт. Территорию общественного пространства будут расширять ремонтировать и благоустраивать.

Закрывается «Прищепка» уже 2 сентября. И принять новых посетителей парк сможет лишь следующим летом. Точная дата возвращения пока не определена.

- Постараемся учесть все ваши пожелания и рекомендации. Мы не прощаемся. А говорим до свидания, - передают в «Роевом Речье».

При этом сам «Роев Ручей» будет работать в обычном режиме.