Последние новости Красноярска на 31 августа 2021: Анатолия Быкова признали виновным в организации убийства, глава СК заинтересовался делом о фото 13-летней девочки и театральный скандал на спектакле с Евгением Мироновым Фото: Мария ЛЕНЦ

«КП-Красноярск» подводит итоги минувших суток. Публикуем последние новости Красноярска на 31 августа 2021.

«Не заслуживает снисхождения»: присяжные признали Анатолия Быкова виновным в организации двойного убийства

Присяжные заседатели, на которых так рассчитывал экс-политик, бизнесмен и бывший алюминиевый король Красноярска Анатолий Быков, не оправдали его надежд. Они вынесли свое решение: виновен. (подробнее)

Историю с продажей откровенных фотографий 13-летней девочки из Красноярска проверит СК России

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителям ряда территориальных следственных органов доложить о происшествиях с несовершеннолетними. В списке значится и Красноярск – история с продажей фотографий несовершеннолетней девочки. Напомним, жительница краевого центра зарегистрировалась как ИП, снимала свою 13-летнюю дочь и затем выкладывала в социальные сети и мессенджеры. (подробнее)

Евгений Миронов и Чулпан Хаматова прервали спектакль в Красноярске из-за хамской выходки зрителей

Звезды первой величины – Евгений Миронов и Чулпан Хаматова – перевоплотились в не менее известных персонажей, сыгравших большую роль в истории страны. И вдруг в зрительном зале раздается телефонный звонок. Его владелец поспешно убирает источник звука. Вроде все хорошо, действо на сцене продолжается. И снова звонок, уже с другого места. (подробнее)

Знак дьявола над бровью и подозрительные усики: красноярский художник написал мукой портрет рэпера Моргенштерна

26 сентября в Красноярске ожидается день X. В город приезжает самый одиозный рэпер России – Моргенштерн. Он столкнулся и с отсутствием поддержки со стороны коллег по сфере искусства. Красноярский художник Виктор Каплун написал портер репера мукой. (подробнее)

Красноярский Роспотребнадзор рассказал о ковидных ограничениях в школах в новом учебном году

В Роспотребнадзоре Красноярского края рассказали, какие меры будут приниматься в школах для предотвращения распространения коронавируса среди детей и учителей. Переход на дистант в учебному году 2021-2022 пока не рассматривается. (подробнее)