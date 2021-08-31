Евгений Миронов и Чулпан Хаматова прервали спектакль в Красноярске из-за хамской выходки зрителей

Чулпан Хаматова и Евгений Миронов. Фото: Фонд Прохорова

На сцене красноярского драмтеатра идет спектакль. Звезды первой величины – Евгений Миронов и Чулпан Хаматова – перевоплотились в не менее известных персонажей, сыгравших большую роль в истории страны. Миронов – в роли Михаила Горбачева, Хаматова – его супруга Раиса Горбачева. Спектакль так и называется по имени главного персонажа – «Горбачев». Билеты достать было непросто – в интернете их раскупили за 15 минут.

И вдруг в зрительном зале раздается телефонный звонок. Его владелец поспешно убирает источник звука. Вроде все хорошо, действо на сцене продолжается. И снова звонок, уже с другого места. Потом еще... Евгений Миронов не выдерживает, прекращает игру. Он недоволен и обращается к красноярцам с просьбой достать свои гаджеты и перевести их на беззвучный режим. Зрители зашевелились и стали выполнять его просьбу. После чего актер вновь вошел в роль и продолжил спектакль так, словно ничего не произошло.

- Прервал, попросил всех достать свои телефоны и проверить, выключен ли звук. Вышел из роли. Вошел в роль. Продолжил спектакль. Но телефоны снова звонили, присылали смс и сообщения из мессенджеров... Я очень боялась, что они просто уйдут со сцены, - написала зрительница после спектакля на своей страничке в Facebook Татьяна Драко.

Евгений Миронов. Фото: Фонд Прохорова

Зрительный зал в театре проектируется так, чтобы любой звук (со сцены, разумеется), должен распределиться по всему периметру и слова актеров со сцены должны доноситься до всех уголков. От зрителей во время представления требуется идеальная тишина. А телефоны – они просто выводят из себя и тех, кто работает на сцене, и тех, кто пришел насладиться их игрой. И не только в театре – такое бескультурье происходит в кинотеатрах, на спортивных аренах.

Спектакль «Горбачев» прошел в минувшее воскресенье 29 августа в рамках фестиваля «Театральный синдром», организатором которого является Фонд Михаила Прохорова. Несмотря на инцидент, трехчасовая история, рассказанная на сцене, закончилась аншлагом – звездам долго аплодировали и вызывали на бис.

В соцсетях происшествие обсуждают очень живо. Вот лишь несколько высказываний:

- Никогда не понимала, неужели так сложно отключить звук? Тем более, что об этом громко напоминают всем. Как будто у вас там судьбы мира решаются!

- Одного такого, кто телефон не выключает, демонстративно вывести из зала, остальные не только звук отключат, но и сам телефон.

- Ходил на спектакль в Москве с Мироновым, Хаматовой, Боярской, Гординым, Вержбицким. Три часа длился спектакль: не то, что телефоны, мухи не летали и не жужжали.

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