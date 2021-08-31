Историю с продажей откровенных фотографий 13-летней девочки из Красноярска проверит глава СК России

Историю с продажей фотографий красноярской школьницы проверит глава СК России Александр Бастрыкин
Фото: Мария ЛЕНЦ
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителям ряда территориальных следственных органов доложить о происшествиях с несовершеннолетними. В списке значится и Красноярск – история с продажей фотографий несовершеннолетней девочки.
Напомним, жительница краевого центра зарегистрировалась как ИП, снимала свою 13-летнюю дочь и затем выкладывала в социальные сети и мессенджеры. И продавала некоторые снимки там же, цены указывала ниже под фотографией. Таким образом она, по ее словам, готовит девочке путь в модели, заранее продвигает ее в мир большой моды.
Однако женщину заподозрили в том, что она распространяет снимки эротического и порнографического содержания. Было заведено уголовное дело, в рамках следствия назначили судебную экспертизу. В итоге криминала не нашли и уголовное дело было закрыто.
То есть женщины удалось доказать, что она не перешагнула дозволенную грань. Может, так оно и есть, а при внимательном рассмотрении можно рассмотреть, что сомнительные фото школьницы кто-то отфотоошопил. Точнее, прифотошопил то, чего нет. Эти изображения по прежнему ходят в рунете, даркнете, интернете. Скандал не утихает.
- Все фотографии на этом сайте являются моими авторскими работами. Мои фотосессии защищены в Америке в офисе Copyright, - пишет мать школьницы, доказывая, что ее работы несут «достаточно художественный смысл».
Правда, непонятно, причем тут Америка, если фотографии ее дочери гуляют по тем ресурсам, где о художественной ценности и эстетике думают в последнюю очередь. От уголовного дела женщина, возможно, открестилась («возможно» – потому что центральный аппарат СК проверит, правомочно ли его прекратили). Но репутацию дочери она уже сильно подмочила.
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