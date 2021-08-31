Знак дьявола над бровью и подозрительные усики: красноярский художник написал мукой портрет рэпера Моргенштерна

Фото и русинок: КАПЛУН Виктор

26 сентября в Красноярске ожидается день X. В город приезжает самый одиозный рэпер России – Моргенштерн. Целевая аудитория этого исполнителя – молодежь лет до 20-ти. Среди них он пользуется любовью, почетом и уважением.

Но не менее популярен Моргенштерн и среди взрослых, только популярность здесь отрицательная – мало кто слышал его песни, но каждый взрослый знает, что читает рэпер о сатанизме, легких деньгах, девушках не самого тяжелого поведения, наркотиках и других темах, которые в приличном обществе обсуждать не принято.

В Красноярске приезд Моргенштерна с концертом и вовсе оказался для местных жителей красной тряпкой. Были даже призывы мэру запретить выступление и даже обращения в прокуратуру. Но все безуспешно.

Но теперь помимо гнева общественного, Моргенштерн столкнулся и с отсутствием поддержки со стороны коллег по сфере искусства. Красноярский художник Виктор Каплун написал портер репера мукой.

Получилось жутковато: томный взгляд исподлобья, приоткрытый рот. Каплун даже прорисовал татуировки на лице Моргенштерна: три шестерки (знак Дьявола) над бровью и черная полоска усов – гораздо гуще, чем на самом деле.

Рассказывая о своем отношении к Моргенштерну, Каплун заявил, что считает его фриком от музыки, и признался, что считает творчество рэпера аморальным:

- Я сам не слежу за подобными фриками от музыки. Однако же я знаю, что много молодежи, в том числе и несовершеннолетней, являются фанатами Моргенштерна. Они следят за ним в соцсетях, слушают его песни и подсознательно копируют его. Я хотел бы напомнить, что нужно выбирать правильные ценности, те ценности, которые созидают, а не разрушают. И равняться на достойных, по настоящему талантливых людей, коих в нашей стране предостаточно.

На подобный выпад Моргенштерн пока никак не ответил. Но для рэпера такой ажиотаж вокруг его персоны можно считать явлением положительным. Как говорится – черный пиар тоже пиар.

Чем чаще о нем пишут, тем больше Моргенштерна в информационном пространстве, а значит, о нем узнают те, кто раньше не интересовался, в том числе и дети, которых так старательно пытаются оградить от пагубного влияния уфимского рэпера. И Каплун свой вклад в это тоже сделал.

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