«Сожалею, что нет смертной казни»: суд вынес приговор по делу о зверском убийстве 12-летней девочки

Суд вынес приговор по делу о зверском убийстве 12-летней девочки. Фото: Центр развития общественного контроля, соцсети

Жители деревни Нижняя Коя, что в Шушенском районе Красноярского края, больше года ждали этого момента, когда в суде огласят приговор тем, кто совершил чудовищное по своей жестокости преступление – сначала надругался, затем убил 12-летнюю девочку.

Случившееся всколыхнуло деревню и выплеснулось народным гневом. Дошло даже до того, что сельчане потребовали к себе представителей власти, прокурора, руководство полиции. Устроили собрание и в открытую призвали прекратить творящийся у них беспредел.

Убийство потрясло жителей деревни, они потребовали к себе представителей власти, прокурора, начальника полиции. Фото: "Ленинская искра"

И вот свершилось: двое обвиняемых за решеткой, стоя перед судьей, заслушивают приговор: Родиону Соловьеву – 23 года лишения свободы, его несовершеннолетнему подельнику – почти 10 лет.

Мать погибшей девочки, Елена Халилова, со слезами на глазах говорит, не скрывая:

- Сожалею, что нет смертной казни. Они подонки, они не имеют права жить. Они мучили моего ребенка и не дали ей ни одного шанса спастись.

Десяток раз следственная группа осматривала место происшествия и проводила следственные эксперименты. Фото: СК России

Искали всем миром

29 мая 2020 года 12-летняя Аня* (имя погибшей изменено) вместе со своей 10-летней сестрой отправились на окраину деревни встречать коров. Позже младшая девочка вернулась домой одна. Мать спохватилась: где Аня. Услышав, что она встретила подружку и осталась с ней поболтать на детской площадке, Елена кинулась туда. Звала старшую дочь, искала – не нашла. Когда к вечеру девочка не вернулась, родители позвали соседей.

На другой день развернулись масштабные поиски, прибыли более полусотни полицейских, спасатели, опытные волонтеры-поисковики. Осматривали окрестности, заброшенные дома в деревне. 1 июня тело нашли в заброшенном колодце на разрушенной ферме, он был прикрыт бетонной плитой и поначалу не привлекал внимание. Увиденное шокировало: девочку изнасиловали, зверски избили, задушили, сломали ей кости.

По рассказам родственницы, матери для опознания показали только лицо Ани, все остальное было закрыто простыней, и что было скрыто под ней – подумать страшно.

Тело девочки нашли под этой плитой на заброшенной ферме, и то не с первого раза. Фото: Центр развития общественного контроля

Задержали троих

Первым по подозрению в убийстве задержали 25-летнего местного жителя. Проводили с ним следственные мероприятия. На допросах он во всем признался. Однако до суда он по неизвестным причинам не дошел – неужели произошла ошибка во время следствия и он не причастен? Или есть что-то другое?

Вторым был Родион Соловьев, на тот момент ему было 19 лет. Его причастность была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, также по результатам генетической экспертизы биологических следов, обнаруженных на одежде погибшей.

Родион Соловьев получил 23 года лишения свободы. Фото: соцсети

Третьим стал 14-летний школьник (тот самый, которому дали 10 лет и отбывать срок он начнет в колонии для несовершеннолетних). Как оказалось, за год до убийства этот малолетка уже совершил насилие над Аней, но уголовное дело возбуждать не стали по причине того, что он не достиг возраста уголовной ответственности. Целый год после этого он преследовал и унижал Аню, пока не убил.

Сельчане рассказали, что эта троица по сути, держала в страхе всю деревню, не раз избивали даже мужчин и были уверены, что все сойдет им с рук. А бывший в то время инспектор ПДН (после убийства девочки он уволился) советовал сельчанам не связываться с ними.

Несовершеннолетний подельник будет отбывать 10 лет. Фото: соцсети

Следствием установлено

Расследование этого дела держал на личном контроле председателя СК России Александр Бастрыкин. В ходе следствия допрошено более 40 человек, проведено около 10 осмотров места происшествия и большое количество экспертиз, другие следственные действия, которые в совокупности подтвердили версию следствия. Оба фигуранта полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном. Судом также удовлетворены исковые требования потерпевших на сумму 2,5 миллионов рублей к Соловьеву и на 2 миллиона рублей к его соучастнику.

Но поставлена ли точка? Елена Халилова настаивает: убийцы ее дочери должны остаться в заключении до конца жизни. Однако защита обвиняемых считает такое наказание слишком жестоким и собирается обжаловать. Что же, по закону обе стороны имеют право подать на апелляцию.

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