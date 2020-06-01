«Задушил знакомый»: убийца 12-летней девочки задержан в Красноярском крае

Убийца 12-летней девочки, чье тело обнаружили сегодня, 1 июня, в пожарном резервуаре, только что задержан. Как сообщили в пресс-службах ГСУ СК и ГУ МВД России по Красноярскому краю, со школьницей расправился ее знакомый, парень 25 лет из поселка Верхняя Тея.

Напомним, трагедия произошла в деревеньке Нижняя Коя Шушенского района. По версии следователей, вечером 29 мая 2020 года девочка вместе с сестрой, которая на два года моложе, пошли встречать коров из стада. После это младшая вернулась, а старшая осталась еще поиграть на детской площадке. Домой она так и не вернулась. Родители забили тревогу, начали поиски, вызвали полицию. Тело ребенка было обнаружено 1 июня – в заброшенном пожарном резервуаре глубиной около трех метров. На теле – следы насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии». Его взял на контроль лично председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Ей было только 12 лет. Фото: ориентировка поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Было установлено: раньше девочка из дома не уходила. Срочно подняли больше 50 полицейских, следователей, а также спасателей и волонтеров. И утром 1 июня один из сотрудников МЧС обнаружил девочку в пожарном резервуаре, она погибла.

- Что это за место? Там когда-то – еще во времена СССР - была ферма, она разрушена, - рассказала «Комсомольской правде – Красноярск» Галина Филиппова, координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», региональный представитель по краю. – Мы ее облазили вдоль и поперек. Недалеко была устроена силосная яма. Когда ферма перестала работать, яму оставили под пожарный резервуар, а после забросили. Много лет никто не чистил. И местный глава администрации о ней даже не знал. Хотя подняли все схемы канализационных колодцев, каждый осмотрен, вода убрана.

Но об этом резервуаре – повторюсь – не знал никто. Он небольшой – полтора-два на три метра и три в глубину, был завален кучей мусора. Следователи с местными жителями осматривали лес, где он находился, все дорожки, тропинки, искали следы девочки, но… А сегодня утром заброшенные места, где ферма, сыщики прочесывали особенно плотно. И нашли. Сейчас много пишут о том, что тело девочки подбросили, но это домыслы. Комментировать их могут только в СК.

Вот место, где случилась трагедия. Фото: Яндекс. Карты.

Место, где отыскали девочку, метрах в 500-600 от деревни. Надо понимать, она совсем маленькая: 300 жителей всего. Одна улица и три небольших «отросточка». Детская площадка прямо посередине. С одной стороны река и дальше туда вверх – лес. И на юг – лесок.

Осмотрели все дома. Мы работали по заброшенным. Как волонтеры имеем право только на это. Все жилые дома и надворные постройки – погреба, сараи, чердаки, подполья - следственные органы осматривали по два раза. Собрали всех участковых Шушенского района.

Это были не местные

По словам знакомых с ситуацией, в деревне много неблагополучных людей, даже маргиналов. Но… убили не местные. Спустя несколько часов после обнаружения тела девочки следователи и полицейские вышли на подозреваемого. Улик отказалось достаточно, запираться он не стал – во всем сознался.

- Девочка, находясь на детской площадке, увидела знакомого из Верхней Теи (расстояние до этого поселка больше 200 километров), пошла с ним прогуляться, - пояснили следователи. - В ходе общения по неустановленной на данный момент причине он задушил девочку, а тело сбросил в заброшенный пожарный резервуар.

По информации полицейских, парень уже был судим. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Пропавшая 29 мая в деревне Нижняя Коя Шушенского района Красноярского края 12-летняя девочка обнаружена убитой в пожарном резервуаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Пока о трагедии почти ничего неизвестно – тело ребенка только что подняли. Но вот предварительная версия следствия: вечером 29 мая 2020 года 12-летняя девочка вместе с сестрой, которая на два года моложе, пошли встречать коров из стада. После это младшая вернулась, а старшая осталась еще поиграть на детской площадке. Домой она так и не вернулась. Родители забили тревогу, начали поиски, вызвали полицию (подробности).