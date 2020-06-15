За год до убийства 12-летнюю школьницу из Шушенского района насиловали и угрожали, но преступника отпустили «по малолетству»

Неужели 12-летняя девочка должна была погибнуть?! Чем больше становится известно подробностей преступления в деревне Нижняя Коя в Шушенском районе, тем чудовищнее оно выглядит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="864" height="486" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/784983" frameborder="0"></iframe> Интервью мамы девочки. Видео: црок.рф.

Напомним, 29 мая этого года две сестренки вечером пошли на окраину деревни встречать коров. Вскоре младшая вернулась, а старшая осталась поиграть на детской площадке. Домой она так и не вернулась. Родные забили тревогу. На поиски приехала полиция, волонтеры-поисковики отряда «Лиза Алерт». Казалось бы, осмотрели каждый закоулок, прочесали лес. Надеялись, что девочка просто заблудилась. Но реальность оказалась страшнее.

Первый подозреваемый

Невозможно представить, какую боль и ужас пережила 12-летняя девочка в те моменты, когда над ней издевались трое негодяев (на данный момент в деле они фигурируют в качестве подозреваемых). Одному 25 лет, второму – 19 лет, третьему – 14. Надругались, а чтобы скрыть следы преступления, предположительно, убили и выбросили истерзанное тело в старый пожарный колодец на территории заброшенной фермы.

Не первое преступление

А ведь всего этого могло бы не быть, если бы год назад полиция и органы профилактики иначе отреагировали на другое преступление в отношении девочки. Ровно год назад, в июне, она уже подвергалась сексуальному насилию. Тогда ей было всего 11 лет. Родители девочки сообщили в полицию. По закону должны были завести уголовное дело. Но этого не произошло. Как сообщила краевая прокуратура, год назад было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Второй подозреваемый

Далее: зимой этого года девочке угрожали убийством, видимо, чтобы заставить ее молчать. И снова – отказ в возбуждении уголовного дела по факту угроз убийством.

Мама девочки сбивчиво рассказывает:

- Мы не местные, мы здесь 5 лет живем. Здесь творится беспредел... Они лезут к девчонкам... Я просила: «Делайте что-нибудь». Опека сказала: «Они же дети, они больные». А я говорю: «Значит, больные дети должны содержаться в специальном учреждении». У них справки. Они изнасиловали в прошлом году мою дочь и убили. А мне дали уголовное за то, что я их погоняла.

Вот официальный ответ из краевой полиции, которые пришел сегодня, 15 июня, цитируем:

- По факту обращений в органы внутренних дел со стороны матери погибшей девочки полицейскими были проведены все необходимые процессуальные действия. Так в конце 2019 года заявление по факту насильственных действий сексуального характера было принято сотрудниками полиции в установленном порядке, зарегистрировано и направлено по подследственности в следственный отдел Шушенского района ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Несовершеннолетний, подозреваемый в совершении данного правонарушения, был поставлен на профилактический учет органов внутренних дел. Кроме этого, в феврале 2020 года от женщины поступило заявление по факту угрозы убийством ей и ее дочери со стороны несовершеннолетнего местного жителя 2005 г.р. Однако в ходе проверки данный факт не нашел своего подтверждения. Было отказано в возбуждении уголовного дела.

Третий подозреваемый

Иными словами, подозреваемому хватило сил и ума, чтобы совершить сексуальное преступление, но не хватило лет до уголовного наказания.

Неужели целая банда насильников

Прокурор Шушенского района, представители следственного комитета и полиции, чиновники из района приехали в Нижнюю Кою на встречу с местными жителями. И услышали: в небольшой деревне, где живет около 300 человек, орудует банда насильников, которые чувствуют себя совершенно безнаказанными. Может, есть и другие потерпевшие, мы не можем этого утверждать.

После этого прокуратура провела проверку тех структур, которые обязаны были следить и не допустить, чтобы произошли подобные преступления. Это комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Это подразделение по делам несовершеннолетних полиции. По словам прокурора, органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних не работали с трудными подростками. Главе района, начальнику районной полиции и начальнику управления образования прокуратура вынесла представление.

Ориентировка волонтеров

Теперь все будут расследовать громкое уголовное дело, анализировать, делать выводы, выносить уроки из случившегося... Остается вопрос: почему же вы раньше этого не делали? Один из подозреваемых еще несовершеннолетний – ему сейчас 14 лет. А двум другим – 19 и 25. Как быть с ними?

Брали по одному, от старшего к младшему

Прокручиваем вновь события после убийства. Первого подозреваемого взяли уже 30 мая, вскоре после того, как нашли тело. Им оказался 25-летний знакомый девочки. Он почти сразу признался и в изнасиловании, и в убийстве. Правда, поверили в это далеко не все. Местные говорили: это не мог быть он, над девочкой надругалась группировка подростков, которая терроризирует весь поселок. А умственно отсталый парень якобы взял все на себя.

На одежде погибшей нашли биологические следы и других мужчин. По ним установили второго подозреваемого, 19-летнего. Он тоже почти ничего не скрывал. Повел следственную группу и понятых к месту преступления. Показал, как с подельником насиловали, как убивали, как прятали. Правда, в своих преступлениях сознался частично. Следователи не уточняют, что именно он отрицает – то, что надругался, или то, что убивал.

И вот третий участник этой компании – 14-летний (тот самый, который в прошлом году уже поиздевался над девочкой и избежал наказания по малолетству). Генетическая экспертиза подтвердила, что на одежде девочки были и его следы.

Арест третьего подозреваемого

- Следователи допросили больше 30 свидетелей, – прокомментировали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. – Провели больше 10 обысков и осмотров мест происшествия.

Можно ли было предотвратить?

Нужно понять, почему девочка оказалась в опасной ситуации, и как можно было предотвратить преступление, жертвой которого она стала. Есть вопросы и к семье. Мать призналась, что они приехали в дальнюю деревню на самом юге Красноярского края 5 лет назад. Откуда и почему переехали? Где они работают, чем зарабатывают на жизнь и насколько уделяли внимание своим дочерям до того момента, когда произошла трагедия.

Некоторые называют эту семью не совсем благополучной, насколько это правда и какую роль это сыграло в случившемся?

Второй вопрос: почему в этой деревне, как уверяют местные жители, цитируем «орудует целая банда насильников»? И так ли благополучна сама деревня. К сожалению, правда жизни такова, что подобное может произойти в любом селе – и не только в такой глубинке, как Нижняя Коя, но и рядом, под боком у больших городов. Потому что у некоторых поменялись общечеловеческие ценности.

Справка КП

По факту убийства и преступлений сексуального характера в отношении 12-летней девочки, проживавшей в селе Нижняя Коя Шушенского района были возбуждены уголовные дела:

- по пунктам «в» и «к» части 2 статьи 105 УК РФ: убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера (срок наказания – от 8 до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы);

- по пункту «б» части 4 статьи 131 УК РФ: изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста (срок от 12 до 20 лет);

- по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ: насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношение лица, не достигшего 14-летнего возраста (срок от 12 до 20 лет).

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