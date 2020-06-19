«Я - Аня, мне было 12 лет»: убитая в Нижней Кое девочка несколько месяцев жаловалась на преследования

3 июня в деревне Нижняя Коя, что в Шушенском районе Красноярского края, было шумно. На крыльце местного дома культуры выставили два стола.

За ним пятеро человек в защитных масках – прокурор, начальник полиции, представители следкома, рядышком глава сельсовета. Один за другим подтягиваются люди, около 50-ти человек. Страсти кипят. Мужчины в основном молчат и слушают. Но женщины - надрывно и срываясь на крик, высказывают правоохранителям:

- Вы понимаете, что дальше будет больше. И будет – самосуд! – глядя в глаза, рубят воздух.

1 июня здесь на окраине деревни нашли тело 12-летней Ани Савельевой* (здесь и далее имена жертвы и подозреваемых изменены). Она пропала накануне, а потом ее тело обнаружили в лесу возле заброшенного резервуара для воды, изнасилованную, с переломами, синяками, - видно, издевались над ней жутко. Нижнюю Кою прорвало. «Мы вас просили, мы умоляли, - остановите подонков!» - сельчане на всю страну прокричали о том, что местные власти который год закрывают глаза на орудующих в селе беспредельщиков – банду подростков, которой верховодит местный 25-летний «упырь».

Сход организован по инициативе правоохранительных органов. Фото: "Ленинская искра"

Что были и многочисленные заявления, и отказы в возбуждении дел, и изнасилование Ани еще в прошлом году. Наконец, те, кому все это сходило с рук, втроем цинично растерзали 12-летнюю девочку. В течение недели одного за другим задержали трех подозреваемых 25, 19 и 14 лет. Дело взял под личный контроль глава следственного комитета Александр Бастрыкин. Полетели проверки прокуратуры, МВД, следкома: кто и как реагировал на заявления сельчан?

Мы решили разобраться в этой истории.

«Нормальная у нас деревня»

... От Нижней Кои до районного центра Шушенского 23 километра, до федеральной трассы Р-257 всего пара километров. Один край деревни выходит на берег Енисея. Вокруг чистый бор, неспроста же здесь много лет устраивали детские лагеря отдыха - места красивые.

Но первые же вопросы вызывают у местных раздражение (хотя, видит бог, даже намеком не прозвучало о пьяницах).

- Не знаем, как у вас там, в Красноярске, но наша деревня очень даже нормальная. Ни хуже и не лучше других. Вы поездите по югу края, по Хакасии, вот там разруху поищите. А у нас чисто, дома ухоженные, дороги есть, школа. Двухэтажная. 300 человек тут живут. И не надо думать, что у нас через дом пьяницы с наркоманами «на рогах» по улицам ходят. Да, есть такие, но немного – все, как у всех.

Типичная улица Нидней Кои. Фото: Центр развития общественного контроля

Все познается в сравнении. Были мы в других деревнях. На вид Нижняя Коя и в самом деле не хуже. Работы в деревне нет, но это едва ли уже удивит. Когда-то здесь существовал совхоз, но сегодня одно здание фермы с пустыми стоит, а от второго не осталось даже ярко-красных кирпичей (их можно увидеть то на подпоре под лавочку перед чьими-нибудь воротами, то в заделанной таким образом на дороге яме, то в чьей-то бане).

На работу ездят в Шушенское, на местную птицефабрику. Или в поселок Синеборск за 10 километров, там большой агрохолдинг. У себя на подворье держат домашнее хозяйство и тем зарабатывают. Ну да, с этого ракурса обычная деревня.

Местной голытьбы тоже, понятно, хватает. Но, по словам главы сельсовета Сергея Мясникова: все неблагополучные семьи стоят на учете, где нужно.

Семья: жесткие воспитание или попытка уберечь

Тело Ани нашли 1 июня, а 2-го в деревню приехала общественница Беназир Мирова, официально - специалист Центра развития общественного контроля (ЦРОК). Так история и прогремела на всю страну: одна задача общественников – помочь, вторая, не секрет, рассказать. Видеоинтервью с матерью Ани Беназир выложила в интернет.

Мать девочки, Елена, рассказывает все, что наболело. Фото: Центр развития общественного контроля

И хотя «картинка» вышла сомнительной - Елена Савельева откровенно покачивалась, но выплеснула все: и что в прошлом году писала на насильников заявление, и что их просто поставили на учет, поскольку несовершеннолетние, вдобавок, со справками - умственно отсталые.

- Лена трое суток почти не спала, была на успокоительных... – убедительно говорит тетя Ани, Руслана Кузина. – Нуууу, может быть, и выпила стопку-две.

Со слов родни и соседей, семья Савельевых переехала 5 лет назад с севера по программе переселения. Отец работает в агрохолдинге в соседнем селе и руки у него растут из нужного места – купленный дом отремонтировал внутри и снаружи, поставил новый забор, провел водопровод. Мать Елена следит за хозяйством. В доме всегда чисто, всегда наготовлено, обе девочки – Аня и ее младшая сестра – всегда ухоженные. Каждый год по две-три коровы, свиньи, бараны. Да, по выходным Елена выпивает, не скрывает. Но пьяной до бессознательного состояния ее никто не видел.

Тем не менее, семья состоит на учете как социально неблагополучная. Почему? Родственники отвечают уклончиво: якобы мать побила Аню за то, что убежала гулять, Аня пожаловалась учительнице, а та написала обращение в соцзащиту. Было заведено дело, девочки какое-то время изымались из семьи и жили в социальном центре.

Дом, где живет Петр, старший из подозреваемых. Фото: Центр развития общественного контроля

Подозреваемые Петр, 25 лет, 19-летний Рома и 14-летний Иван достали в Нижней Кое всех. Причем самый жестокий и неуправляемый – Ваня, именно он в июне прошлого года изнасиловал девочку. Ему было 13, - недоросля отпустили по причине «недостижения возраста уголовной ответственности».

Тогда Елена, женщина рослая, крепкая, сама прижала обидчика к забору на улице и серьезно его отмутузила. Отец Ивана («непросыхающий радетель справедливости для своего чада») подал заявление в полицию. У Елены появилась судимость: за угрозу убийством дали полгода условно.

Преступление: от начала и до конца

- Я давно узнала, что они пристают к малолетним девчонкам, - рассказывает Антонина Яровая, соседка семьи и член родительского комитета. – Они стали таскать деревенских девчонок в лес еще года три назад. Уж не знаю, как заставляли – может, грозились компромат в интернет выложить, или еще что-то было. Мы, родители, кругом обращались, а нам отвечали: «Они же дети, они со справками». Аня в последние месяцы в депрессии ходила из-за их травли. Она и так девочка тихая была, а тут и вовсе...

Близкая подружка Ани – ровесница Вика. Из семьи неблагополучной, говорят, своего отчима девочка посадила за домогательства, а мать пьет. Водила дружбу со всем хулиганьем, что терроризировало деревню. В уголовном деле она тоже присутствует, по одной из версий, именно она в роковой вечер вызвала Аню гулять в компанию.

Антонина Яровая, соседка и член родительского комитета. Фото: Центр развития общественного контроля (ЦРОК)

По версии следствия, Аня и ее 10-летняя сестра встречали корову с пастбища. Потом младшая пошла домой, а Аня еще осталась – вместе с Викой и местной компанией. Домой так и не вернулась, тело девочки нашли спустя сутки. И буквально через несколько дней задержали троих подозреваемых, первые экспертизы уже показали совпадение биологических следов.

Заброшенная ферма, где убийцы спрятали тело девочки. Фото: Центр развития общественного контроля

- Аня была задушена, обмотана веревками, тело в синяках и сломана челюсть, - Руслана Кузина, тетя девочки, трясется. Патологоанатом ведь из самой Москвы прилетел. Матери только лицо Ани показали для опознания. А что там, под простыней было, даже подумать страшно. В морге потом денег за подготовку тела не взяли, сказали: «Она и так при жизни натерпелась».

То самое место, где нашли Аню, сейчас его закрыли бетонной плитой. Фото: Центр развития общественного контроля

Банда

Антонина Яровая не боится говорить на камеру:

- В нашей деревне этих беспредельщиков семь голов. Все из неблагополучных. Сколотились в банду. У одного мать алкашка, сыну прописан феназепам, а она его принимает. Они придут туда, напьются, накурятся конопли, наедятся таблеток. Я обращалась в полицию, рассказала, что они варят коноплю, где они ее рвут. И что? Ничего. Этот Петя, старший, его же в детстве обижали, потому что он умственно неполноценный. Я тогда говорила: «Вот он вырастет, накачается, и всех начнет избивать». Так и случилось – вырос и начал бить всех, кто слабее. На днях Пете исполнилось 26 лет.

Первый подозреваемый - теперь уже 26-летний Петр. Фото: соцсети

- Он прикидывается дурачком, только когда это ему нужно, - рассказывает другая жительница деревни Тамара Мурзаева. - А так и не скажешь, что у него справка об умственной неполноценности. Он высокий, внешне привлекательный, может поговорить с умным видом. Хотя бывают вспышки. Я сама видела, как он в магазине тряс родителей за грудки: «Отдайте мою пенсию!» На окраине деревни летний оздоровительный лагерь работал. Этот Петя постоянно там ошивался. Сколько девочек из лагеря он в лес переводил. Многие деревенские видели. Но я не слышала, чтобы кто-нибудь пожаловался. В том году воспитатели перестали девочек отпускать в деревню гулять, видимо, узнали.

Второй подозреваемый, 19-летний Роман. Фото: соцсети

О втором подозреваемом, 19-летнем Романе, говорят: заносчивый хам, очень агрессивен. В этой семье 6 мальчиков. То ли родные, то ли двоюродные – кто их разберет, три родных сестры регулярно рожают пацанов с отклонениями. За это каждый месяц получают пенсий в общей сумме около 110 тысяч рублей. Нигде, само собой, не работают. Кто отец (или отцы) неизвестно. Третий, 14-летний Иван, и вовсе с извращенным умом, может любого старшего подбить на гнусность. Мать лишили родительских прав, живет с пьющим отцом.

Третий подозреваемый, 14-летний Иван. Фото: соцсети

- Есть там еще другие. В убийстве, может, не участвовали, но такие же аморальные подонки, - у Ирины Куцепатовой есть свой опыт общения с ними. – Однажды мой семилетний сын сцепился с таким, тот хотел забрать у него доску для катания. Ко мне приезжает женщина из ПДН, составляет акт, а потом заявляет мне! представитель полиции: «Не связывайтесь вы с такими, не трогайте их». Я так боялась, что муж пойдет разбираться, навешает им, а его потом посадят. И другие мужики боятся, что их посадят, кто будет потом их семью содержать? А что касается Лены, вот что я скажу: будь я на ее месте – я бы этого подонка убила.

Дом на окраине, где живет самый старший из подозреваемых. Фото: Фото: Центр развития общественного контроля (ЦРОК)

Умственно неполноценные они лишь по справкам. На самом деле они знали, что эта бумажка защищает их. Поставили целую деревню перед фактом: «Тронь меня – тебя посадят». Как в случае с Еленой, матерью Ани. И если бы тело девочки не нашли в заброшенной яме, все бы считали, что она сбежала, а беспредельщики продолжали терроризировать деревню.

«Проводили беседы»

3 июня в деревне Нижняя Коя, что в Шушенском районе Красноярского края, начались волнения. На крыльце местного дома культуры выставили два стола.

Сельчан собрали на сход прокуратура – мол, вы объявили журналистам, что на заявления никто не реагировал, приходите, выскажетесь. Уговаривать не приходится:

- Меня покрыли трехэтажным матом, а я ушла поскорее, потому что боялась разлить их. Я вызвала участкового, написала заявление. Я перечислила все слова, какие мне говорили. Мне пришел ответ из прокуратуры: нет состава преступления. Меня может каждый, кто дурачок или кто считает себя дурачком, просто оскорбить, просто запугать? И мы здесь в деревне все запуганы!

На сход собрались полсотни сельчан. Фото: "Ленинская искра"

- Анатолий терпел, потому что у него есть семья, и он не хотел садиться в тюрьму из-за этих подонков. Он работяга, уважаемый человек. Его били всей кодлой. А он терпел. Они участкового посылают на три буквы.

- Что теперь, мы должны своих девочек на цепочке за собой водить, чтобы их не убили и не изнасиловали? Здесь работы нет, мы уезжаем работать в другое село, детей одних оставляем. Что с ними может произойти, пока нас нет?

Полиция в лице начальника районного отдела Николая Зубарева отбивается: есть эмоции, а есть закон. За поступки несовершеннолетних к ответственности привлекали их родителей. Дела передавали в ПДН, а там проводили с родителями беседы...

ОФИЦИАЛЬНО

Прокуратура

Установлено, что органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района в нарушение требований законодательства не проводилась индивидуальная работа с подростками, вступившими в конфликт с законом с целью предотвращения совершения ими повторных правонарушений.

Для устранения нарушений закона и привлечения виновных лиц прокурором района в адрес главы Шушенского района, начальника управления образования Шушенского района и начальника МО МВД России «Шушенский» внесены представления.

Следственный комитет

В ходе рабочей поездки руководитель ГСУ совместно с криминалистами центрального аппарата СК РФ лично осмотрел место совершения преступления в лесном массиве с целью оценки картины восстановленных следователями событий, временного интервала и последовательности произошедшего.

Первый подозреваемыйФото: ГУ МВД по Красноярскому краю

На состоявшемся по итогам выезда оперативном совещании Андрей Потапов дал ряд указаний и потребовал в кратчайшие сроки не только тщательным образом проверить доводы граждан о противоправных действиях со стороны подростков, но и установить конкретных должностных лиц, причастных к совершению преступления по факту халатности, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступлений.

МВД по Красноярскому краю

По факту обращений в органы внутренних дел со стороны матери погибшей девочки были проведены все необходимые процессуальные действия. В конце 2019 года заявление по факту насильственных действий сексуального характера было принято в установленном порядке, зарегистрировано и направлено в следственный отдел Шушенского района ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Подозреваемый в совершении данного правонарушения был поставлен на профилактический учет органов внутренних дел. В феврале 2020 года от женщины поступило заявление по факту угрозы убийством ей и ее дочери. Однако в ходе проверки данный факт не нашел своего подтверждения. Было отказано в возбуждении уголовного дела.

В Красноярском крае арестован второй подозреваемый в совершении преступлений в отношении ребенка..

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В ожидании приговора

В Нижней Кое третью неделю - тишина. После случившегося все местное хулиганье присмирело, когда троих «авторитетов» задержали. Понимают: шаг вправо – шаг влево, никому не поздоровится. Одновременно идет следствие, обвинение, скорее всего, будет предъявлено троим задержанным. Местные подуспокоились, эмоции выплеснуты, Аню похоронили на местном кладбище.

3 июня в деревне Нижняя Коя, что в Шушенском районе Красноярского края, начались волнения. На крыльце местного дома культуры выставили два стола.

У одних подонки воровали овощи из огородов и металлолом. У других подожгли баню. Однажды ни за что избили, стягивали по мелочи продукты в деревенском ларьке. И никого не боялись, ни участкового, ни главы сельсовета.

- Вы понимаете, что дальше будет больше. И будет – самосуд! – глядя в глаза правоохранителям, - за себя не ручаемся.

Сход продолжался больше часа. Полиция их выслушала. После этого сельчанам предложили написать заявление: у кого есть что сказать – изложите на бумаге. И что? Ни одного заявления в тот день не было подано. Ни одного.

Благодарим за помощь в подготовке статьи Центр развития общественного контроля (ЦРОК) и лично Беназир Мирову и редактора газеты «Ленинская искра» Дмитрия Соковикова.

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