Пропавшую 12-летнюю девочку нашли убитой в пожарном резервуаре в Красноярском крае

Пропавшую 29 мая в деревне Нижняя Коя Шушенского района Красноярского края 12-летняя девочка обнаружена убитой в пожарном резервуаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/782413" frameborder="0"></iframe> Поиски девочки в Нижней Кое Шушенского района Красноярского края. Пропала 29.05.2020, найдена мертвой 1.06.2020.Видео: Поисковый отряд "Лиза Алерт" в Красноярске.! другой источник

Пока о трагедии почти ничего неизвестно – тело ребенка только что подняли. Но вот предварительная версия следствия: вечером 29 мая 2020 года 12-летняя девочка вместе с сестрой, которая на два года моложе, пошли встречать коров из стада. После это младшая вернулась, а старшая осталась еще поиграть на детской площадке. Домой она так и не вернулась. Родители забили тревогу, начали поиски, вызвали полицию.

- Тело ребенка было обнаружено 1 июня, - рассказали в СК. – Девочку нашли в заброшенном пожарном резервуаре глубиной около трех метров. На теле – следы насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии».

Обновлено. Расследование взяла под особый контроль прокуратура. Также организована проверка работы органов системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При необходимости по отношению к ним будут приняты меры прокурорского реагирования.

Девочка пропала 29 мая 2020 года

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит глубокие соболезнования родным и близким ребенка. Мы следим за развитием ситуации.