2020-06-01T16:26:24+03:00
Происшествия

Пропавшую 12-летнюю девочку нашли убитой в пожарном резервуаре в Красноярском крае

Обнаружили на глубине около трех метров [видео]
Ася ЖУКОВА
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Пропавшую 12-летнюю девочку нашли убитой в пожарном резервуаре в Красноярском крае.Пропавшую 12-летнюю девочку нашли убитой в пожарном резервуаре в Красноярском крае.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Пропавшую 29 мая в деревне Нижняя Коя Шушенского района Красноярского края 12-летняя девочка обнаружена убитой в пожарном резервуаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Поиски девочки в Нижней Кое Шушенского района Красноярского края. Пропала 29.05.2020, найдена мертвой 1.06.2020.Видео: Поисковый отряд "Лиза Алерт" в Красноярске.! другой источник

Пока о трагедии почти ничего неизвестно – тело ребенка только что подняли. Но вот предварительная версия следствия: вечером 29 мая 2020 года 12-летняя девочка вместе с сестрой, которая на два года моложе, пошли встречать коров из стада. После это младшая вернулась, а старшая осталась еще поиграть на детской площадке. Домой она так и не вернулась. Родители забили тревогу, начали поиски, вызвали полицию.

- Тело ребенка было обнаружено 1 июня, - рассказали в СК. – Девочку нашли в заброшенном пожарном резервуаре глубиной около трех метров. На теле – следы насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии».

Обновлено. Расследование взяла под особый контроль прокуратура. Также организована проверка работы органов системы профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При необходимости по отношению к ним будут приняты меры прокурорского реагирования.

Девочка пропала 29 мая 2020 года

Девочка пропала 29 мая 2020 года

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит глубокие соболезнования родным и близким ребенка. Мы следим за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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