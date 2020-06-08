На юге Красноярского края задержали второго подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

8 Июнь 2020 2020-06-08T05:16:16+03:00

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В Шушенском районе задержали второго подозреваемого в убийстве 12-летней девочки из деревни Нижняя Коя. Это 19-летний местный житель. Его причастность к совершению тяжких преступлений была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, которые проводит полиция совместно со следователями ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. А также по результатам генетической экспертизы биологических следов, обнаруженных на одежде погибшей.

Напомним, что 30 мая в дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы деревни Нижняя Коя о том, что ее 12-летняя дочь ушла из дома гулять и домой не вернулась. На поиски несовершеннолетней незамедлительно был поднят личный состав Межмуниципального отдела МВД России «Шушенский». 1 июня тело ребенка с признаками насильственной смерти было обнаружено спасателями в заброшенном пожарном резервуаре недалеко от населенного пункта.

Первого 25-летнего подозреваемого задержали по горячим следам 1 июня, он уже дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU