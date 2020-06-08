Показал, где насиловали и убивали: появилось видео задержания подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Красноярском крае

Группа людей идет по деревенской улице – криминалисты из следкома, сотрудники полиции, кинолог со служебной собакой, несколько местных жителей. Идут на окраину села. Их ведет молодой человек в наручниках, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки. Он уже во всем сознался, когда его задержали – как вместе с подельников надругались над ребенком, как убивали и как прятали тело. Но пока не состоялся суд, он остается в статусе подозреваемого.

В Красноярском крае арестован второй подозреваемый в совершении преступлений в отношении ребенка..

Напомним, чудовищное преступление произошло в небольшом селе Нижняя Коя Шушенского района (на юге Красноярского края) 29 мая. Девочка пошла вместе с младшей сестренкой встречать коров с пастбища. Но спустя время сестра вернулась домой одна, сказала, что старшая осталась на детской площадке.

На следующий день тело девочки нашли в заброшенном пожарном резервуаре на глубине трех метров. Когда-то там была ферма, потом она закрылась, все развалилось, а резервуар высох и зарос травой. В него-то и сбросили ребенка в надежде, что никому не придет в голову ее искать.

Но в тот же день был задержан первый подозреваемый, 25-летний местный житель. А вскоре и второй подозреваемый, его 19-летний товарищ. На одежде девочки нашли биологические следы и экспертиза установила его причастность к этому преступлению. Свою вину на допросе он признал частично. Правда, следователи не уточняют, что именно он отрицает – то, что надругался, или то, что убивал?

И вот он ведет следственную группу на место преступления. Показывает пошагово, что произошло 29 мая.

Расследование этого уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета России.

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