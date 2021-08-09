Красноярский аэропорт может принять самолеты даже при нулевой видимости

В аэропорту Красноярска отложены несколько рейсов Фото: Мария ЛЕНЦ

Дым якутских пожаров, который прочно навис над Красноярском, доставил проблем и авиации. В минувшую субботу, воскресенье и теперь в понедельник в аэропорту непростая ситуация: пассажиры ждут своих отложенных рейсов. Кто-то с ночи, кто-то с раннего утра расположился на чемоданах в надежде, что вот-вот в динамике прозвучит голос, приглашающий их на посадку. Но везет не всем.

- По данным на 12 часов дня 9 августа у нас отложено 8 рейсов на прилет и, соответственно, 8 рейсов на вылет, - пояснила «Комсомольской правде»-Красноярск пресс-секретарь международного аэропорта Екатерина Фомина. – Это рейсы из Москвы, Краснодара, Анталии. Они должны были прилететь, пройти техническое обслуживание по регламенту и, забрав пассажиров, отправиться в обратный рейс.

Как уточнила представитель красноярского аэропорта, он продолжает работать в привычном режиме, принимает и отправляет самолеты согласно расписанию. Дело в том, что уровень технического оснащения взлетно-посадочной полосы позволяет посадить самолеты даже при нулевой видимости. Тут решающую роль играет квалификация и опыт экипажа, классификация воздушного судна.

Решение направить самолет в другой аэропорт, ближайший к месту назначения, принимает командир экипажа, исходя из возможностей команды. Так, восемь самолетов с утра сели в Барнауле и Кемерово. При первой же возможности, когда видимость улучшится, они вылетят в Красноярск. На минувших выходных, кстати, в числе запасных аэродромов был и Абакан.

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